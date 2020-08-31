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Общество

Пензенские НКО получат финансовую поддержку

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13 пензенских некоммерческих организаций стали победителями конкурса Фонда президентских грантов.

Так, региональное отделение Российского детского фонда выиграло грант в размере почти 3,2 млн на оказание адресной помощи безработным с детьми, пострадавшим во время пандемии коронавируса (проект «Кадровый центр»).

Фестивальный центр «Мечты Ассоль» на создание творческой мастерской «Подари праздник» получит 2,9 млн рублей.

«Кварталу Луи» будет выделено 2,5 млн на создание в арт-поместье «Новые берега» детского пансиона.

На профилактику вредных привычек в режиме онлайн, которую намерена проводить организация «Наука и образование», из фонда поступит 1,9 млн.

Размер гранта, который завоевал благотворительный фонд «Благородное сердце» на социальную передачу «ВиваСемья» на онлайн-видеоканале, порядка 1,8 млн рублей.

Региональное отделение Всероссийского общества глухих получит 1,4 млн на создание диспетчерской службы.

Суммы порядка 500 тыс. руб. получат организация инновационного образования «Губерния 2.0» на психологическую реабилитацию медиков, Башмаковское землячество на проект «Действовать будем вместе», Союз засечного боя Пензенской области на создание «Школы юных богатырей», организация «Верба» на реализацию проекта «Учись и зарабатывай», направленного на переподготовку женщин.

«Специальный конкурс Фонда президентских грантов стал уже третьим в 2020 году. В текущем году приняли участие 135 проектов пензенских некоммерческих организаций, из которых победителями признаны 35. Общая сумма поддержки их инициатив составила более 92 млн, что на 25 млн больше итогов конкурсов 2019 года», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Региональное отделение Всероссийского общества глухих получит 1,4 млн на создание диспетчерской службы.
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