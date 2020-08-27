Андрей Турчак высоко оценил объекты «Дамате»

27.08.2020 | 15:45

В среду, 26 августа, состоялся визит в Нижнеломовский район высоких гостей. В состав делегации вошли заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Турчак, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, первый заместитель начальника департамента инвестиций ОАО «РЖД» Сергей Перников.

Гости осмотрели объекты группы компаний «Дамате» - крупнейшего производителя мяса индейки в России. Они побывали на действующем заводе по убою и переработке и строящемся предприятии по глубокой переработке мяса индейки. Их сопровождали соучредители «Дамате» Наум Бабаев и Рашид Хайров.

Специалисты компании рассказали об основных принципах работы объектов и используемых современных решениях, продемонстрировали высокотехнологичное оборудование и сам процесс от поступления птицы до отправки готовой продукции.

Завод по глубокой переработке мяса индейки планируется запустить осенью этого года. Сейчас завершается монтаж производственных автоматических и роботизированных линий. Мощность переработки составит до 303 тонн в сутки. На новом предприятии планируется выпускать широкий ассортимент продукции из мяса индейки, в том числе сыровяленые и вареные колбасы, ветчины, сосисочные изделия, полуфабрикаты.

Строительство завода ведется в соответствии с инвестиционным соглашением между компанией «Дамате», правительством Пензенской области и АО «Россельхозбанк». Общий объем инвестиций составит 8,8 млрд рублей. Ввод завода в эксплуатацию позволит создать в регионе порядка 630 рабочих мест.

Также делегация оценила действующий завод по убою и переработке индейки. Он не имеет аналогов в стране по уровню технической оснащенности, переработка сырья на предприятии выведена на высокий уровень безопасности и качества. Эти достижения стали возможны благодаря использованию искусственного интеллекта в контроле за производством и строгому зонированию - наличию «грязных» и «чистых» зон.

На заводе работают более 2 300 человек. Сегодня предприятие производит ассортиментную линейку из более чем 450 позиций полуфабрикатов из мяса индейки под брендом «Индилайт». 80% продукции имеет фиксированный вес, что является одним из важных конкурентных преимуществ. Продукция представлена во всех регионах России от Калининграда до Владивостока, в том числе в Республике Крым.

Зампред Совфеда РФ Андрей Турчак высоко оценил организацию производства на объектах «Дамате».

В 2019 году компания произвела 131 тысячу тонн мяса индейки в убойном весе, что на 48% больше, чем в 2018 году. Положительная динамика роста - результат планомерного расширения производственных мощностей до 155 тысяч тонн в убойном весе в год, которое компания планирует завершить в 2020 году.