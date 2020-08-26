88% новых случаев коронавируса приходятся на Пензу

В среду, 26 августа, региональный оперативный штаб подтвердил информацию о 59 новых случаях COVID-19.
В целом с начала эпидемии в Пензенской области насчитывается 7 801 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 104 человека, выздоровели 7 370.
Среди вновь заболевших - шестилетний ребенок. Таким образом, на эту дату в регионе насчитывается 435 инфицированных несовершеннолетних.
52 случая заболевания (88%) выявлено в Пензе, два - в Мокшанском районе, по одному в Нижнеломовском, Бековском, Пензенском, Городищенском и Лопатинском районах.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Сотрудники городской больницы № 5 в Челябинске пожаловались на то, что их заставляют ставить прививки от COVID-19, хотя есть те, кто не хочет прививаться.
«В нашей больнице всех обязывают прививаться. Врачи отказываются, приносят справки о хронических заболеваниях, а им говорят — нас не волнует, обязательно прививаться. Главврач сегодня на летучке всех ругала за нежелание ставить вакцину», — рассказал ////// один из медиков.
Как сообщила ///// первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, о тотальной вакцинации речи не идет, прививки будут исключительно добровольные.