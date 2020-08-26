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Общество

88% новых случаев коронавируса приходятся на Пензу

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В среду, 26 августа, региональный оперативный штаб подтвердил информацию о 59 новых случаях COVID-19.

В целом с начала эпидемии в Пензенской области насчитывается 7 801 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 104 человека, выздоровели 7 370.

Среди вновь заболевших - шестилетний ребенок. Таким образом, на эту дату в регионе насчитывается 435 инфицированных несовершеннолетних.

52 случая заболевания (88%) выявлено в Пензе, два - в Мокшанском районе, по одному в Нижнеломовском, Бековском, Пензенском, Городищенском и Лопатинском районах.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Сотрудники городской больницы № 5 в Челябинске пожаловались на то, что их заставляют ставить прививки от COVID-19, хотя есть те, кто не хочет прививаться.

«В нашей больнице всех обязывают прививаться. Врачи отказываются, приносят справки о хронических заболеваниях, а им говорят — нас не волнует, обязательно прививаться. Главврач сегодня на летучке всех ругала за нежелание ставить вакцину», — рассказал ////// один из медиков.

Как сообщила ///// первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, о тотальной вакцинации речи не идет, прививки будут исключительно добровольные.

Гость||

ЦИРК с ковидом

, люди смеются

Гость||

интересно где ее взяли

Гость||

penzainform.ru писал(a):

52 случая заболевания (88%) выявлено в Пензе, два - в Мокшанском районе, по одному в Нижнеломовском, Бековском, Пензенском, Городищенском и Лопатинском районах.
А руководящим "культурным" идиотам из Пензы хочется для увеличения числа заболевших собрать скапление людей на концерте в день города.

Гость||

А где Заречный?

Гость||

В области творится кошмар,уже к 60 человекам в день близится цифра зараженных,а власть беснуется,праздники устраивает,пир во время чумы

Гость||

В Москве штрафуют за появление без маски,а у нас все давно про маски забыли,что будет дальше????

Гость||

Гость писал(a):

нас не волнует, обязательно прививаться
бредятина. никто вас не заставляет. или вы думаете, на вас напялят смирительные трусы и будут делать уколы под наркозом?

Гость||

Гость писал(a):

В области творится кошмар,уже к 60 человекам в день близится цифра зараженных,а власть беснуется,праздники устраивает,пир во время чумы
Не пора ли Пензенскую область на карантин закрывать? У нас не то, что минус , а плюс, да еще какой,к предыдущему дню каждый день!!! Какое празднование дня города? Какие праздники во дворах? Где Роспотребнадзор?

Имя: Гость
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