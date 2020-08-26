88% новых случаев коронавируса приходятся на Пензу

26.08.2020 | 12:42

В среду, 26 августа, региональный оперативный штаб подтвердил информацию о 59 новых случаях COVID-19.

В целом с начала эпидемии в Пензенской области насчитывается 7 801 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 104 человека, выздоровели 7 370.

Среди вновь заболевших - шестилетний ребенок. Таким образом, на эту дату в регионе насчитывается 435 инфицированных несовершеннолетних.

52 случая заболевания (88%) выявлено в Пензе, два - в Мокшанском районе, по одному в Нижнеломовском, Бековском, Пензенском, Городищенском и Лопатинском районах.