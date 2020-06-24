В Средней Елюзани на деньги местных жителей расширили кладбище

24.06.2020 | 09:24

В Средней Елюзани Городищенского района расширили и благоустроили кладбище. Работы провели на средства местных жителей и меценатов по согласованию с сельской администрацией.

«Всеобщими усилиями результат был достигнут в максимально короткие сроки. Работы длились около 8 дней», - сообщили в пресс-службе регионального духовного управления мусульман.

К благоустройству привлекли 10 КамАзов, 3 погрузчика и экскаватор. Для того чтобы вывезти с территории мест погребения мусор, потребовалось более 150 рейсов.

«В результате территория кладбища расширилась на 30 тыс. кв. м. Кроме этого, была отремонтирована дорога длиной 500 метров. Ушло 120 машин грунта, щебня и песка», - уточнили представители религиозной организации.

Они поблагодарили всех, кто принял участие в работах.