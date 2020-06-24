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Общество

В Кузнецке обанкротилась теплоснабжающая организация

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В Кузнецке произошла смена теплоснабжающей организации. Прежний поставщик тепловой энергии, АО «Гидромаш-Групп», признан банкротом.

«В отношении него открыто конкурсное производство, в соответствии со статьей 132 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» имущество АО «ГИДРОМАШГРУПП» передано в муниципальную собственность», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Чиновники уверяют, что на тарифах на отопление и горячее водоснабжение это не отразится.

«Тариф останется прежним - 1 866,58 руб./Г с учетом НДС», - резюмировали в пресс-службе мэрии.

В настоящее время горячая вода в Кузнецке отключена. Тепловое хозяйство готовят к следующему отопительному сезону. Восстановить водоснабжение планируется 2 июля.

Параллельно в городе ведутся ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А зарплаты работникам Теплосети снизили на треть. Безобразие.

Гость||

А за что вам платить, за долги?

Имя: Гость
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