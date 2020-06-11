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Общество

В Кузнецке на две недели отключат горячую воду

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Жители Кузнецка на две недели останутся без горячей воды. Об этом сообщили представители местной мэрии.

Горячее водоснабжение города будет приостановлено с 18 июня по 2 июля «в соответствии с утвержденным графиком гидравлических испытаний тепловых сетей, планового ремонта теплопроводов и оборудования источника ТЭЦ-3 при подготовке теплового хозяйства к отопительному сезону 2020-2021 годов».

«Администрация г. Кузнецка, МУП «Гортеплосеть», АО «Гидромаш-Групп» приносят извинения за причиненные неудобства», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии.

Параллельно в городе ведутся ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения.

Так, 9 июня холодную воду отключали на ул. Минской и Горького, а в юго-западной части города понизили давление в сетях. 10 июня рабочие трудились по адресу ул. Откормсовхоз, 29а.

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Источник — фото pixabay.com
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