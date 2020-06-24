Пожилым пензенцам рассказали, как правильно выходить из самоизоляции

24.06.2020 | 15:42

Режим самоизоляции для жителей Пензенской области в возрасте 65 лет и старше пока сохраняется, но пенсионеров уже готовят к выходу из него.

О том, как правильно завершить период длительного пребывания в четырех стенах, рассказала заведующая отделом мониторинга здоровья Пензенского областного центра медицинской профилактики Светлана Белкина.

«Безусловно, после длительного нахождения в домашних условиях, если не соблюдался режим физической активности в виде гимнастических упражнений, пожилые люди будут испытывать слабость, одышку, легкое головокружение при выходе на улицу. Долгая изоляция не могла не отразиться и на костной системе пожилых людей, усугубив течение остеопороза. А главное - следует соблюдать социальную дистанцию с другими гражданами», - предупреждает врач.

Специалисты предлагают комплекс упражнений для поддержания физической активности. Это ходьба на месте, круговые движения плечами и руками вперед и назад (по 4-5 упражнений), наклоны вправо и влево, повороты туловища вправо и влево (руки в стороны, ладони вперед, 5-6 упражнений), удержание по несколько секунд равновесия на одной ноге, полуприседание с вытянутыми вперед руками (6-8 раз). Упражнения можно считать силовыми, если в руках будут легкие гантели.

При выходе из самоизоляции питание должно быть калорийным, так как предстоит усилить физическую активность. Пожилым людям необходим белок, который содержится в рыбе и нежирном мясе. В рационе должны быть кисломолочные продукты и творог, фрукты и овощи.

При заболевании легких следует потреблять как можно меньше углеводов, так как при выработке диоксида углерода усиливается одышка.

«Важно знать, что пожилой организм плохо справляется с переработкой большого количества пищи. Ее излишки откладываются в жиры, что ведет к увеличению веса. Питание должно быть соизмеримо с той физической активностью, которую может позволить себе пожилой человек.

Для людей более младшего возраста физические нагрузки могут быть более интенсивными: им показаны бег, езда на велосипеде, силовые нагрузки. Поэтому следует употреблять пищу, богатую витаминами А и Е, - молочные продукты, растительные масла, морковь и другие овощи.

Однако риск заражения коронавирусом все еще сохраняется, поэтому следует соблюдать профилактические правила: мыть и обрабатывать руки, носить маску в местах скопления людей, соблюдать социальную дистанцию.

«Также к противоэпидемическим мерам относится и обработка упаковок продуктов из магазина, стирка одежды и постельного белья при температуре 60 градусов, обработка дезинфицирующими средствами пультов, телефонов, дверных ручек, предметов сантехники», - напомнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.