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Общество

Пожилым пензенцам рассказали, как правильно выходить из самоизоляции

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Режим самоизоляции для жителей Пензенской области в возрасте 65 лет и старше пока сохраняется, но пенсионеров уже готовят к выходу из него.

О том, как правильно завершить период длительного пребывания в четырех стенах, рассказала заведующая отделом мониторинга здоровья Пензенского областного центра медицинской профилактики Светлана Белкина.

«Безусловно, после длительного нахождения в домашних условиях, если не соблюдался режим физической активности в виде гимнастических упражнений, пожилые люди будут испытывать слабость, одышку, легкое головокружение при выходе на улицу. Долгая изоляция не могла не отразиться и на костной системе пожилых людей, усугубив течение остеопороза. А главное - следует соблюдать социальную дистанцию с другими гражданами», - предупреждает врач.

Специалисты предлагают комплекс упражнений для поддержания физической активности. Это ходьба на месте, круговые движения плечами и руками вперед и назад (по 4-5 упражнений), наклоны вправо и влево, повороты туловища вправо и влево (руки в стороны, ладони вперед, 5-6 упражнений), удержание по несколько секунд равновесия на одной ноге, полуприседание с вытянутыми вперед руками (6-8 раз). Упражнения можно считать силовыми, если в руках будут легкие гантели.

При выходе из самоизоляции питание должно быть калорийным, так как предстоит усилить физическую активность. Пожилым людям необходим белок, который содержится в рыбе и нежирном мясе. В рационе должны быть кисломолочные продукты и творог, фрукты и овощи.

При заболевании легких следует потреблять как можно меньше углеводов, так как при выработке диоксида углерода усиливается одышка.

«Важно знать, что пожилой организм плохо справляется с переработкой большого количества пищи. Ее излишки откладываются в жиры, что ведет к увеличению веса. Питание должно быть соизмеримо с той физической активностью, которую может позволить себе пожилой человек.

Для людей более младшего возраста физические нагрузки могут быть более интенсивными: им показаны бег, езда на велосипеде, силовые нагрузки. Поэтому следует употреблять пищу, богатую витаминами А и Е, - молочные продукты, растительные масла, морковь и другие овощи.

Однако риск заражения коронавирусом все еще сохраняется, поэтому следует соблюдать профилактические правила: мыть и обрабатывать руки, носить маску в местах скопления людей, соблюдать социальную дистанцию.

«Также к противоэпидемическим мерам относится и обработка упаковок продуктов из магазина, стирка одежды и постельного белья при температуре 60 градусов, обработка дезинфицирующими средствами пультов, телефонов, дверных ручек, предметов сантехники», - напомнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

Вот смешные люди!цирк!

Гость||

И много таких сидельцев?.. По мнению специалистов с мед. образованием кислородное голодание (слабость, одышка, легкое головокружение)в результате заточения в четырёх стенах менее опасно для населения, чем мифическое заболевание "новой инфекцией"? Тогда зря они диплом получали.

Гость||

Город парадоксов. Получали диплом - ничего не знают. Не получали диплом - знают всё. Займитесь повышением квалификации в своей профессии. Каждая кухарка мечтает управлять государством.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

рассказала заведующая отделом мониторинга здоровья Пензенского областного центра медицинской профилактики Светлана Белкина.
Расскажите пожалуйста , как выйти из запоя.

Гость||

Гость писал(a):

Каждая кухарка мечтает управлять государством.
Кухарка - это Вы. А нормальные врачи прекрасно знают, чем опасно кислородное голодание в малопроветриваемых помещениях, особенно, для пожилых и инвалидов. Но не противились властям при принятии подобных решений. Представить трудно, что ждёт этих "заточенцев", когда они выйдут в окружающую среду.

Гость||

Так пожилым работающим пензенцам продлили больничный? Или нет?

Гость||

Гость писал(a):

Так пожилым работающим пензенцам продлили больничный? Или нет?
Их уже давно всех уволили.

Гость||

16.44, да прекратите. Какое кислородное голодание. Откройте окна, балкон, сделайте зарядку. "Кухарка-это Вы,"- на это только ума и хватает, а как из ситуации выйти - нет. Что же беспомощные такие. Не бывает в квартирах кислородного голодания, правильно вести себя нужно. А чтобы оценивать: нормальный-ненормальный врач, нужно самому врачом сначала стать.

Гость||

Вместо просиживания в сети сделали бы влажную уборку, выбросили хлам и проветрили квартиру.

Имя: Гость
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