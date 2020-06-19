Губернатор: Эпидситуация становится лучше, но расслабляться не стоит

19.06.2020 | 17:44

В пятницу, 19 июня, губернатор Иван Белозерцев разместил на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram обращение к жителям Пензенской области, в котором поздравил их с переходом на второй этап режима повышенной готовности.

«Это наша с вами совместная, хотя и неполная, но победа. Многие ограничения еще сохраняются, в том числе обязательный масочный режим и социальное дистанцирование, самоизоляция для тех, кто старше 65, лиц с тяжелыми хроническими заболеваниями сердца, сосудов, органов дыхания, диабетом», - подчеркнул он.

Иван Белозерцев перечислил организации, которым разрешено возобновить работу: музеи, библиотеки, торговые точки с непродовольственными товарами, летние кафе и ряд других.

«Дорогие земляки! Эпидситуация становится лучше, однако полностью расслабляться не стоит. Необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. Будьте здоровы!» - завершил глава региона свое обращение.