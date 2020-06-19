Сетевое издание|18+|Пятница|19 июн 2020|18:21
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Общество

Губернатор: Эпидситуация становится лучше, но расслабляться не стоит

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В пятницу, 19 июня, губернатор Иван Белозерцев разместил на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram обращение к жителям Пензенской области, в котором поздравил их с переходом на второй этап режима повышенной готовности.

«Это наша с вами совместная, хотя и неполная, но победа. Многие ограничения еще сохраняются, в том числе обязательный масочный режим и социальное дистанцирование, самоизоляция для тех, кто старше 65, лиц с тяжелыми хроническими заболеваниями сердца, сосудов, органов дыхания, диабетом», - подчеркнул он.

Иван Белозерцев перечислил организации, которым разрешено возобновить работу: музеи, библиотеки, торговые точки с непродовольственными товарами, летние кафе и ряд других.

«Дорогие земляки! Эпидситуация становится лучше, однако полностью расслабляться не стоит. Необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. Будьте здоровы!» - завершил глава региона свое обращение.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото: кадр из обращения
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Гость||

Это авторский неологизм. Люди талантливые, имеют право.

Гость||

Гость писал(a):

Это авторский неологизм. Люди талантливые, имеют право.
Жить в Арбекове у Буртасах не просто.

Гость||

Гость писал(a):

Эпидситуация становится лучше, но расслабляться не стоит
Написано пером, не вырубить топором.

Гость||

С вами расслабишься - вы сразу присунете.

Гость||

а про баню

Гость||

penzainform.ru писал(a):

губернатор Иван Белозерцев разместил на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram обращение к жителям Пензенской области
Это то самое окно, в которое он выглядывает?

Гость||

бассейн ?

Гость||

Гость писал(a):

Это то самое окно, в которое он выглядывает?
50 оттенков серого?

Гость||

Губернатор Иван Александрович, я понимаю вашу заботу о пожилых людях 65 плюс, но они получают пенсию, им есть на что покупать продукты, лекарства, платить комуналку и так далее. А как быть тем кто страдает хроническими заболеваниями, на что покупать еду, лекарства (вот таблетки диабетикам не дают потому, что их давно нет. Ваша забота понятна, но поддержки ни какой, ждёте когда мы сдохним от вашей щаботы, почему нет поддержки больным людям не состороны государства и региона. Спасибо вам наш заботливый губернатор. Здоровья вам, не дай бог вам заработать наги болячки.

Имя: Гость
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