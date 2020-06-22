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Общество

Красивая дата привлекла в пензенские загсы 87 пар

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В одну из так называемых красивых дат - 20.06.20 - в Пензенской области расписались сразу 87 пар. 30 из них оформили отношения во Дворце бракосочетаний на улице Минской.

Чтобы забронировать эту «зеркальную» дату, многие влюбленные подавали заявления за 7-8 месяцев. Многим пришлось перенести регистрацию брака с апреля и мая на июнь.

«Дата свадьбы для будущих супругов обычно имеет особое значение. Выбирая ее, они стремятся к равенству цифр, обращают внимание на сочетание чисел. Так, например, в 2020 году лидирует число 20», - пояснили в пресс-службе Управления ЗАГС по Пензенской области.

В начале года жителям области, планировавшим пожениться в 2020-м, предлагали следующие красивые даты: 20.05.2020 (среда), 06.06.2020 (суббота), 20.06.2020 (суббота), 07.07.2020(вторник), 08.07.2020 (среда - День семьи, любви и верности), 08.08.2020 (суббота), 20.08.2020 (четверг), 09.09.2020 (среда), 10.10.2020 (суббота), 20.10.2020 (вторник), 20.11.2020 (пятница), 12.12.2020 (суббота).

В марте и апреле из-за пандемии коронавируса пензенских женихов и невест просили приходить в загс вдвоем, а при возможности отложить свадьбу на более поздний срок.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото zags.pnzreg.ru
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