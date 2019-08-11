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Общество | Иван Белозерцев поймал крупную рыбу и выложил фото с уловом

11.08.2019|16:28
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Губернатор Пензенской области продолжает делиться со своими подписчиками в Instagram фотографиями, на которых запечатлены события из личной жизни.

В субботу, 10 августа, он опубликовал снимок с рыбалки.

«Более 5 лет не ездил на рыбалку, а сегодня собрался, выбрался порыбачить и повезло! Всем хороших выходных и удачи!» - написал глава региона.

Подписчики порадовались за губернатора, но посоветовали в следующий раз надевать менее яркую одежду.

«Жаль, не золотая! Молодец!», «Круто!», «Хороший улов! Завидую белой завистью», - высказались пользователи.

Источник — фото www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость|11.08.2019 16:36|

Вот это да.

Гость|11.08.2019 16:37|

А сачок-то сухой. И нигде ни капли воды. Напоминает дорогого Ильича, которому рыбку гебешники в аквалангах на крючок цепляли.

Гость|11.08.2019 16:38|

penzainform.ru писал(a):

Более 5 лет не ездил на рыбалку, а сегодня собрался
А когда последние выборы-то были? :D

Гость|11.08.2019 16:38|

penzainform.ru писал(a):

«Жаль, не золотая! Молодец!», «Круто!», «Хороший улов! Завидую белой завистью», - высказались
Дежурные подхалимы.

Гость|11.08.2019 16:39|

Репортаж за репортажем. Хоссподи, божемой. На кого это рассчитано, на идиотов?

Гость|11.08.2019 16:48|

Помнится как он осетра ловил в кепке и не снимая галстука подсаком вот это настоящий рыбак

Гость|11.08.2019 16:50|

У верховного щуки крупнее.

Имя: Гость
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