11.08.2019 | 16:28

Губернатор Пензенской области продолжает делиться со своими подписчиками в Instagram фотографиями, на которых запечатлены события из личной жизни.

В субботу, 10 августа, он опубликовал снимок с рыбалки.

«Более 5 лет не ездил на рыбалку, а сегодня собрался, выбрался порыбачить и повезло! Всем хороших выходных и удачи!» - написал глава региона.

Подписчики порадовались за губернатора, но посоветовали в следующий раз надевать менее яркую одежду.

«Жаль, не золотая! Молодец!», «Круто!», «Хороший улов! Завидую белой завистью», - высказались пользователи.