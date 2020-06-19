Состояние здоровья рабочих проверит интеллектуальный тепловизор

19.06.2020 | 12:02

На проходной одного из пензенских заводов появилась система, которая способна за одну секунду измерять температуру тела и определять личность сотрудника.

Повышенную температуру оборудование устанавливает с точностью до 0,3 градуса. Это в пять раз быстрее измерений привычным лобным термометром. Цифровое решение с встроенной аналитикой заводу предложил «МегаФон».

Пензенский завод непрерывно работал даже во время всеобщей самоизоляции. На различных участках производства занято более 300 сотрудников.

По рекомендациям врачей, эффективный метод сдерживания распространения коронавируса в большом коллективе - потоковое измерение температуры тела у всех сотрудников на проходной именно в момент их появления на работе.

«МегаФон» в короткие сроки установил нам интеллектуальный тепловизор. Аналитика с высокой точностью определяет подъем температуры на ранних стадиях заражения, когда человек еще сам может не знать о том, что заболел. Такой мощный санитарный фильтр позволит нам не только сохранять здоровье сотрудников, но и обеспечивать непрерывность производства. В дальнейшем мы сможем совместить тепловизионную аналитику с нашей пропускной системой доступа на предприятие», - отметил генеральный директор завода Алексей Челноков.

Для измерения температуры тела одного человека на расстоянии 1,5 метра достаточно секунды. В случае повышения температуры прозвучит оповещающий сигнал, и сотрудник будет направлен на дополнительную проверку в медпункт. Результат фиксируется в базе данных предприятия, причем маска на лице не помешает обнаружить жар у работника.

«Цифровые экосистемы, которые создает «МегаФон», полностью отвечают вызовам времени. Сейчас тепловизионный мониторинг - это не только новый цифровой сервис, но и наш вклад в создание барьера на пути распространения эпидемии», - подчеркнула директор по развитию цифровых проектов Поволжского филиала «МегаФона» Анна Крегуль.