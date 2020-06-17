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Общество

В Пензенской области ожидается гроза с градом

Печать

В четверг, 18 июня, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень опасности. Об этом сообщает главное управление МЧС региона со ссылкой на данные гидрометеоцентра.

«Местами по Пензенской области ожидается гроза, возможен град», - говорится в сообщении на сайте управления.

Спасатели рекомендуют с подходом грозы закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. В частном доме нельзя топить печь, поскольку горячие газы, выходящие в трубу, имеют низкое сопротивление. Опасно разговаривать по телефону, так как молния иногда попадает в провода.

«Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электроприборы», - советуют специалисты.

Для тех, кто движется по дороге на транспорте, также разработаны правила безопасности. Мотоцикл, велосипед, самокат и другое металлическое средство передвижения нужно положить и отойти от него на 20-30 м. Автомобилистам рекомендуется закрыть окна и опустить антенну радиоприемника.

Заявки на рассылку СМС с предупреждением о грядущей непогоде спасатели направили сотовым операторам. По состоянию на 13:00 17 июня часть абонентов уже получила сообщения.

В этот же день на пресс-конференции представитель МЧС Виталий Кузенькин рассказал о порядке оповещения граждан о грядущих погодных катаклизмах. В частности, операторы сами принимают решение о рассылке.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

не забудьте надеть маску

Гость||

penzainform.ru писал(a):

с подходом грозы закрыть окна, двери
Надеюсь губер отойдет от окна.

Имя: Гость
Комментарий:

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