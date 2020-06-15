В Пензенской области подготовят пятилетний план народосбережения

15.06.2020 | 09:10

В понедельник, 15 июня, губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании прокомментировал слова Президента РФ Владимира Путина о снижении численности населения в Пензенской области.

«Ясно, что в целом у нас тенденции такие по России есть, но у вас значительно серьезнее обстоит дело, чем в среднем по стране. Поэтому ясно, что это всегда результат комплекса причин, но нужно их анализировать, смотреть: медицина, социальное обслуживание, как вы сами правильно сказали, доходы граждан», - отметил глава государства во время онлайн-встречи с Белозерцевым 11 июня.

15-го числа губернатор заявил, что расценивает задачу по недопущению убыли населения как прямое поручение Президента РФ.

«Нам нужно разработать на ближайшие пять лет комплексный план народосбережения. В основе этого плана должны быть обращения наших граждан», - пояснил Иван Белозерцев.