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Общество

В Пензенской области подготовят пятилетний план народосбережения

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В понедельник, 15 июня, губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании прокомментировал слова Президента РФ Владимира Путина о снижении численности населения в Пензенской области.

«Ясно, что в целом у нас тенденции такие по России есть, но у вас значительно серьезнее обстоит дело, чем в среднем по стране. Поэтому ясно, что это всегда результат комплекса причин, но нужно их анализировать, смотреть: медицина, социальное обслуживание, как вы сами правильно сказали, доходы граждан», - отметил глава государства во время онлайн-встречи с Белозерцевым 11 июня.

15-го числа губернатор заявил, что расценивает задачу по недопущению убыли населения как прямое поручение Президента РФ.

«Нам нужно разработать на ближайшие пять лет комплексный план народосбережения. В основе этого плана должны быть обращения наших граждан», - пояснил Иван Белозерцев.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Нам нужно разработать на ближайшие пять лет комплексный план народосбережения. В основе этого плана должны быть обращения наших граждан», - пояснил Иван Белозерцев.
Им в администрации губернатора нужен план? О промышленности и с/х там не будет ничего. Не белозерское это дело возрождать промышленность.

Гость||

ПОНЕДЕЛЬНИК

Гость||

А в предыдущие 5 лет нужно было сберегать народонаселение???

Гость||

Выборы на носу, вот и о народе вспоминают, сберегать решили. Но я уже решил отседа рвать.

Гость||

Это результат некомпетентной политики руководства. Отсутствие грамотной медицины и сверхкоррупция в упрвленческом аппарате всех структур и госорганах?

Гость||

Гость писал(a):

В Пензенской области подготовят пятилетний план народосбережения
ХА-ХА!

Гость||

Гость писал(a):

В Пензенской области подготовят пятилетний план народосбережения

ХА-ХА!

Идиотизм зашкаливает.

Гость||

валить надо от сюда

Гость||

А почему именно пятилетний?

Гость||

Гость писал(a):

а ближайшие пять лет комплексный план народосбережения.
Чей моск родил, Хочу посмотреть в глаза этому человеку!

Гость||

А это кому-то надо?

Гость||

Гость писал(a):

15.06.2020 09:48|

А это кому-то надо?

Белозерцеву для отчета перед Москвой. Больше никому.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Нам нужно разработать на ближайшие пять лет комплексный план народосбережения.
что?

penzainform.ru писал(a):

народосбережения
????

что это за слово? То есть 20 лет было хренозабивательство а теперь "пятилетний план народосбережения"?!

Гость||

Девиз нашего правительства "нет человека нет проблем".

Гость||

Гость писал(a):

народосбережения

????

что это за слово? То есть 20 лет было хренозабивательство а теперь "пятилетний план народосбережения"?!

В Пензе есть ценый институт НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ! Вероятно губернатор планирует создать под себя параллельную структуру.

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Имя: Гость
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