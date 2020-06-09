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Общество

Областная больница обнародовала новые данные по пациентам на ИВЛ

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Во вторник, 9 июня, Пензенская областная больница имени Н. Н. Бурденко обнародовала данные по пациентам, находящимся на лечении в инфекционном отделении.

На 9-е число в учреждении оказывают помощь 476 больным пневмонией и коронавирусом. В реанимации лежат 52 человека, подключены к ИВЛ 29, получают кислород 191.

«Наши врачи и медицинские сестры мужественно в тяжелейших условиях работы в спецзащите борются за жизнь и здоровье каждого пациента», - написали представители больницы в аккаунте соцсети Instagram.

К 9 июня число подхвативших коронавирусную инфекцию в Пензенской области стало равняться 3 191. С марта внебольничной пневмонией заболело около 5 500 жителей региона.

«Берегите себя и близких! Сохраняйте дистанцию и избегайте контактов с посторонними людьми», - напомнили пензенцам сотрудники медучреждения.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

"число подхвативших"

Когда-нибудь начнут писать по-человечески? Наверное когда сами "подхватят". Хотя вряд ли. молодые

Гость||

Здоровья и терпения медработникам!

Гость||

Внебольничная пневмония – инфекционное заболевание, которое характеризуется воспалительным процессом в лёгких. Заболевание чаще всего развивается во время эпидемий гриппа и острых респираторно-вирусных инфекций. У пациентов, находящихся на лечении на фоне чего она возникла?

Гость||

Сколько умерло за май , июнь из под ИВЛ? Почему скрывается смертность от пневмонии. Это преступление скрывать такую смертность!!

Гость||

Внебольничная пневмония-это осложнение Ковида, всем ясно, кроме любителей парадов и конституции.

Да и они понимают, но боятся признаться, что ВИРУС не побежден.

5000 с пневмонией -охренеть можно, у нас не лучше, чем в той же Италии, а может быть и хуже!

Только там месяц строго посидели,и сейчас все нормально, а у нас прёт -мама не горюй, зато парад будет!

Гость||

Заврались окончательно... Губернатору такому стыд и позор просто.

Гость||

Бедная область.

Не везет с чиновниками. Сегодня все их усилия направлены на то, чтобы скрыть результаты своих бездействий или бездарных действий. Врачи и пациенты брошены на произвол судьбы. Такая власть в период чрезвычайных ситуаций несет общественную опасность

Гость||

С марта 5500 случаев внебольничной пневмонии. Плюс 3200 Ковид. И это ещё эпидемия не закончилась. Где вообще здравоохранение в Пензе?

Гость||

О чем вы тут все пишите!? Все же хорошо! Ну не совсем все

хорошо, но все таки хорошо же.

Гость||

Да у нас уже не просто хорошо. У нас уже скоро отлично будет.

Гость||

Гость писал(a):

У нас уже скоро отлично будет.
К 1.07.2020 будет даже великолепно! А утром второго июля мы можем узнать, что долго и планомерно совершалось преступление против населения собственной страны.

Гость||

Симон Мацкеплишвили, заместитель директора по научной работе Медицинского научно-образовательного центра (Университетской клиники) МГУ имени М. В. Ломоносова, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, остановился на вопросах точной диагностики и эффективного лечения сердечно-сосудистых патологий в условиях пандемии. «Медицинский центр МГУ в конце апреля был полностью перепрофилирован в госпиталь COVID-19 для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. У нас четыре инфекционных отделения и большое отделение реанимации и интенсивной терапии. Сегодня много обсуждается противовирусная терапия, но мы сразу отказались от этих подходов и сосредоточились на патогенетическом лечении. Когда развиваются тяжелейшие осложнения заболевания, в этот момент вируса в организме человека уже практически нет, это результат гиперактивной реакции иммунной системы. Как оказалось, COVID-19 – это не болезнь дыхательной системы, а по большей части системы кровообращения, которая поражает кровеносные сосуды, активирует систему свертывания крови, поэтому мы используем подходы, более ориентированные на сердечно-сосудистую патологию, нежели на поражение дыхательных путей

Гость||

Все вокруг давно признали, что это не пневмония, кроме здешних

Гость||

ПЕНЗА ПРОВОДИТ "ГОЛЫЙ ПАРАД" 24 июня у памятника Победы.

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ Голый_парад.Ру

ВСЕ, КТО УСТАЛ ОТ ТОТАЛЬНОЙ ЛЖИ - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Гость||

ПЕНЗА ПРОВОДИТ "ГОЛЫЙ ПАРАД" 24 июня у памятника Победы.

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ Голый_парад.Ру

ВСЕ, КТО УСТАЛ ОТ ТОТАЛЬНОЙ ЛЖИ - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

--------

Жги покрышки себя в Киеве мразота фашистское отродье! И не смей совать свое свиное рыло в Россию!

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