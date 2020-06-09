Областная больница обнародовала новые данные по пациентам на ИВЛ

09.06.2020 | 12:26

Во вторник, 9 июня, Пензенская областная больница имени Н. Н. Бурденко обнародовала данные по пациентам, находящимся на лечении в инфекционном отделении.

На 9-е число в учреждении оказывают помощь 476 больным пневмонией и коронавирусом. В реанимации лежат 52 человека, подключены к ИВЛ 29, получают кислород 191.

«Наши врачи и медицинские сестры мужественно в тяжелейших условиях работы в спецзащите борются за жизнь и здоровье каждого пациента», - написали представители больницы в аккаунте соцсети Instagram.

К 9 июня число подхвативших коронавирусную инфекцию в Пензенской области стало равняться 3 191. С марта внебольничной пневмонией заболело около 5 500 жителей региона.

«Берегите себя и близких! Сохраняйте дистанцию и избегайте контактов с посторонними людьми», - напомнили пензенцам сотрудники медучреждения.