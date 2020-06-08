В Пензенской области свыше 5 000 человек заболели пневмонией

В Пензенской области продолжают фиксировать рост заболеваемости внебольничной пневмонией. Об этом зашла речь на совещании в правительстве области в понедельник, 8 июня.
Как доложил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Крымов, коэффициент таких пациентов превышен от 10 до 13 раз по сравнению с данными за три предыдущих года.
«Показатель летальности - 0,91», - отметил Александр Крымов.
Он указал, что с 1 марта специалисты начали мониторинг случаев внебольничной пневмонии. К настоящему моменту в регионе зафиксировано уже 5 409 заболевших.
Таким пациентам обязательно делают тест на COVID-19. У 618 человек, попавших в поле зрения медиков с этим заболеванием, анализы были положительными.
И. о. министра здравоохранения области Оксана Чижова добавила, что в данный момент на лечении с диагнозом «внебольничная пневмония» находятся более 2 000 человек, в реанимации лежит 81 человек, на искусственной вентиляции легких - 36.
На вопрос Ивана Белозерцева, в чем причина роста заболеваемости пневмонией, Александр Крымов ответил:
«Для нас, специалистов, это большой вопрос. Кроме того, мы продолжаем регистрировать ОРВИ. Такого у нас не было никогда».
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Режим повышенной готовности и вся эта дурь была введена из-за К-19 ,а не других ОРВИ ! Не надо путать и вводить в заблуждение.Власть завралась окончательно.