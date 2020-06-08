В Пензенской области свыше 5 000 человек заболели пневмонией

08.06.2020 | 09:30

В Пензенской области продолжают фиксировать рост заболеваемости внебольничной пневмонией. Об этом зашла речь на совещании в правительстве области в понедельник, 8 июня.

Как доложил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Крымов, коэффициент таких пациентов превышен от 10 до 13 раз по сравнению с данными за три предыдущих года.

«Показатель летальности - 0,91», - отметил Александр Крымов.

Он указал, что с 1 марта специалисты начали мониторинг случаев внебольничной пневмонии. К настоящему моменту в регионе зафиксировано уже 5 409 заболевших.

Таким пациентам обязательно делают тест на COVID-19. У 618 человек, попавших в поле зрения медиков с этим заболеванием, анализы были положительными.

И. о. министра здравоохранения области Оксана Чижова добавила, что в данный момент на лечении с диагнозом «внебольничная пневмония» находятся более 2 000 человек, в реанимации лежит 81 человек, на искусственной вентиляции легких - 36.

На вопрос Ивана Белозерцева, в чем причина роста заболеваемости пневмонией, Александр Крымов ответил:

«Для нас, специалистов, это большой вопрос. Кроме того, мы продолжаем регистрировать ОРВИ. Такого у нас не было никогда».