Сетевое издание|18+|Понедельник|8 июн 2020|10:45
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Общество

В Пензенской области свыше 5 000 человек заболели пневмонией

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В Пензенской области продолжают фиксировать рост заболеваемости внебольничной пневмонией. Об этом зашла речь на совещании в правительстве области в понедельник, 8 июня.

Как доложил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Крымов, коэффициент таких пациентов превышен от 10 до 13 раз по сравнению с данными за три предыдущих года.

«Показатель летальности - 0,91», - отметил Александр Крымов.

Он указал, что с 1 марта специалисты начали мониторинг случаев внебольничной пневмонии. К настоящему моменту в регионе зафиксировано уже 5 409 заболевших.

Таким пациентам обязательно делают тест на COVID-19. У 618 человек, попавших в поле зрения медиков с этим заболеванием, анализы были положительными.

И. о. министра здравоохранения области Оксана Чижова добавила, что в данный момент на лечении с диагнозом «внебольничная пневмония» находятся более 2 000 человек, в реанимации лежит 81 человек, на искусственной вентиляции легких - 36.

На вопрос Ивана Белозерцева, в чем причина роста заболеваемости пневмонией, Александр Крымов ответил:

«Для нас, специалистов, это большой вопрос. Кроме того, мы продолжаем регистрировать ОРВИ. Такого у нас не было никогда».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

делают тест на COVID-19.
Режим повышенной готовности и вся эта дурь была введена из-за К-19 ,а не других ОРВИ ! Не надо путать и вводить в заблуждение.Власть завралась окончательно.

Гость||

Лучше самоизоляция, чем реанимация!

Гость||

Политика, ложь и обман - вот реалии сегодняшнего времени!

Гость||

Зачем нам статистика про пневмонии?

Ещё про онкологию пишите и про укусы клещей

Чтобы ещё страшнее хомякам было

Гость||

«Для нас, специалистов, это большой вопрос. Кроме того, мы продолжает регистрировать ОРВИ. Такого у нас не было никогда».

Ну да, такого никогда не было и вот опять...

Гость||

Крымов громко называет себя специалистом, а на вопрос губернатора ответить не может! Зачем держать таких "специалистов", для его прокорма????

Гость||

Какой вопрос?? Это одно и тоже заболевание.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он указал, что с 1 марта специалисты начали мониторинг случаев внебольничной пневмонии. К настоящему моменту в регионе зафиксировано уже 5 409 заболевших.
penzainform.ru писал(a):
Оксана Чижова добавила, что в данный момент на лечении с диагнозом «внебольничная пневмония» находятся более 2 000
2000, как я понимаю, находятся в больницах , иначе они не были бы забиты. Пусть столько же дома лечится.

Если с начала марта всего 5,5 тыс заболевших, а на сегодняшний день почти 4000 , происходит просто бешенный всплеск на данный момент.

Гость||

Ну вот это и есть реальные цифры по Ковиду,потому что они, чиновники, лицемерно называют это внебольничной пневмонией, а на самом деле, после полной диагностики, тот же Ковид, впрочем, все об этом давно уже догадывались!

В 13 раз рост пневмонии,ну ответь Крымов губернатору,что это-Ковид,и что пневмония-это осложнение вирусной-инфекции-ковида!

Гость||

Логично предположить, что если в период коронавируса с пневмониями лежит в 10-13 раз больше пациентов чем за предыдущие годы, то причина и есть коронавирус. Тесты, видимо, некудышные, не показывают коронавирус, а он есть.

Гость||

И где они все лежат?

Неужели-у нас столько коек?

И у нас реальный всплеск,не пора ли отбросить свои амбиции,и обратиться за помощью,как сделал это тот же Воробьев,когда в Подмосковье завал был?

Гость||

Губернатору население не упало, если врачи не знают чем вызвана пневмония, то уж ребята извините, но чем они там вообще занимаются и от чего лечат тогда это большой вопрос. Сколько можно всё скрывать? Вот и элиту нашу тоже нужно в районах лечить так как основное население, а не в отдельных палатах. Безсовестные!

Гость||

Что за хрень в этой Пензе? Пневмуха в июне, в тридцатник жары. Нигде такого нет. Не город, а дыра

Гость||

Расскажите ка нам,сколько внутри больниц заболели?

Имя: Гость
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