В лесные хозяйства Пензенской области отправилась новая техника

08.06.2020 | 19:36

На работу в лесные хозяйства области отправилась техника. Машины нужны для патрулирования зеленых зон и тушения пожаров. Для этих целей закуплено 33 автомобиля.

На одном из них будет ездить Анатолий Бердников, лесничий из Каменского района. Пока он с коллегами передвигается на похожем, но уже совсем стареньком. Новому железному другу рад: кроме внедорожника никакая другая машина таким специалистам не нужна.

«Кто делает самовольную порубку, ездим и проверяем, как рубят лес индивидуальные предприниматели, делают ли нарушения», - пояснил лесничий.

Помимо автомобилей УАЗ «Хантер» и «Патриот» на опушке в Ахунах выстроились четыре лесопожарных комплекса «Егерь», тягач КамАЗ и квадроциклы. Над своеобразной выставкой кружил квадрокоптер - такая аппаратура теперь тоже будет стоять на страже природных богатств.

«Техника необходима, мы планируем приобретать ее. Но этой техники будет достаточно, чтобы выполнять переданные полномочия для патрулирования и сохранения лесов», - отметил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

После короткой официальной части присутствовавшие имели возможность посмотреть машины в деле. Настоящий огонь заменили нарисованным, а все остальное было почти как в реальности.

Чиновники подчеркивают, что столь крупная поставка техники для лесного ведомства в регионе происходит впервые за долгие годы.