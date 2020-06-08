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Общество

В лесные хозяйства Пензенской области отправилась новая техника

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На работу в лесные хозяйства области отправилась техника. Машины нужны для патрулирования зеленых зон и тушения пожаров. Для этих целей закуплено 33 автомобиля.

На одном из них будет ездить Анатолий Бердников, лесничий из Каменского района. Пока он с коллегами передвигается на похожем, но уже совсем стареньком. Новому железному другу рад: кроме внедорожника никакая другая машина таким специалистам не нужна.

«Кто делает самовольную порубку, ездим и проверяем, как рубят лес индивидуальные предприниматели, делают ли нарушения», - пояснил лесничий.

Помимо автомобилей УАЗ «Хантер» и «Патриот» на опушке в Ахунах выстроились четыре лесопожарных комплекса «Егерь», тягач КамАЗ и квадроциклы. Над своеобразной выставкой кружил квадрокоптер - такая аппаратура теперь тоже будет стоять на страже природных богатств.

«Техника необходима, мы планируем приобретать ее. Но этой техники будет достаточно, чтобы выполнять переданные полномочия для патрулирования и сохранения лесов», - отметил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

После короткой официальной части присутствовавшие имели возможность посмотреть машины в деле. Настоящий огонь заменили нарисованным, а все остальное было почти как в реальности.

Чиновники подчеркивают, что столь крупная поставка техники для лесного ведомства в регионе происходит впервые за долгие годы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Чиновники подчеркивают, что столь крупная поставка техники для лесного ведомства в регионе происходит впервые за долгие годы.
Неужели, компенсация за погибших животных помогла???

Имя: Гость
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