Пензенцам рассказали о героическом прошлом завода имени Фрунзе

04.06.2020 | 18:48

Мертвым выглядит лицо некогда флагмана пензенской промышленности - завода № 50, или, как его назвали позже, имени Фрунзе. Провалившиеся ныне глаза окон административного здания разрушенного предприятия видели когда-то момент, когда ему вручали орден Ленина. Случилось это ровно 75 лет назад. Коллектив ЗИФа получил высокую государственную награду за вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

«Было социалистическое соревнование в 1942 году. Завод № 50 наркомата боеприпасов в СССР занимает третье место, а уже на следующий год - второе, а в 1944 году - первое место. Он выпускал взрыватели для авиабомб, для «катюш». Выпустил более 111 миллионов единиц и 25 наименований», - рассказал доктор исторических наук Владимир Первушкин.

Каждый четвертый взрыватель в авиабомбе или снаряде, летевшим к фашистам, производился на ЗИФе. Это были времена массового трудового героизма.

«Был такой бригадир, Анатолий Круглов - он работал сутками, не выходил из-за станка и давал 320% плана. И таких было много», - отметил Владимир Первушкин.

В 1945 году вместе с одним на всех орденом Ленина более 8 000 заводчан были награждены медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Теперь это все в прошлом: героического ЗИФа больше нет.