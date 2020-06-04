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Общество

Пензенцам рассказали о героическом прошлом завода имени Фрунзе

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Мертвым выглядит лицо некогда флагмана пензенской промышленности - завода № 50, или, как его назвали позже, имени Фрунзе. Провалившиеся ныне глаза окон административного здания разрушенного предприятия видели когда-то момент, когда ему вручали орден Ленина. Случилось это ровно 75 лет назад. Коллектив ЗИФа получил высокую государственную награду за вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

«Было социалистическое соревнование в 1942 году. Завод № 50 наркомата боеприпасов в СССР занимает третье место, а уже на следующий год - второе, а в 1944 году - первое место. Он выпускал взрыватели для авиабомб, для «катюш». Выпустил более 111 миллионов единиц и 25 наименований», - рассказал доктор исторических наук Владимир Первушкин.

Каждый четвертый взрыватель в авиабомбе или снаряде, летевшим к фашистам, производился на ЗИФе. Это были времена массового трудового героизма.

«Был такой бригадир, Анатолий Круглов - он работал сутками, не выходил из-за станка и давал 320% плана. И таких было много», - отметил Владимир Первушкин.

В 1945 году вместе с одним на всех орденом Ленина более 8 000 заводчан были награждены медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Теперь это все в прошлом: героического ЗИФа больше нет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Хотелось бы услышать и о достойном настоящем

Гость||

Разбомбили завод, оккупанты.

Гость||

Гость писал(a):

Хотелось бы услышать и о достойном настоящем
Достойное настоящее у достойных людей!

Гость||

Вторую фотографию в Бессмертный полк под красивые лозунги.

Гость||

Проходя мимо , когда-то многолюдных проходных, ком к горлу подступает от вида разрушенных зданий и выбитых окон.

Гость||

Гость писал(a):

Проходя мимо , когда-то многолюдных проходных, ком к горлу подступает от вида разрушенных зданий и выбитых окон.
Власть ЖиВ сделала это со всей страной

Гость||

Стыды!

Гость||

Ну что, можам пафтарить

Гость||

А у недостойных только достойное прошлое

Гость||

Чрезмерно преклоняясь перед своим прошлым, ты невольно показываешь задницу своему будущему.

Гость||

позор.

Гость||

Раньше мы мечтали о светлом будущем, а сейчас ностальгируем о светлом прошлом

Гость||

Все еще будет . Надо только поправки принять.

Имя: Гость
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