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Общество

Пензенский минздрав озвучил число пациентов с внебольничной пневмонией

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В понедельник, 1 июня, на совещании в региональном правительстве и. о. министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова сообщила, сколько человек в настоящее время находится в медицинских учреждениях с внебольничной пневмонией.

Таких пациентов, по ее словам, 2 269. 87 из них лежат в реанимации, 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Неделю назад Оксана Чижова заявляла, что жителей региона с легкой формой пневмонии лечат на дому. К такой форме оказания помощи медучреждения перешли с 15 мая.

Основанием для госпитализации после томографического исследования служит поражение легких, превышающее 25%, а также возраст 65 лет и больше.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Теперь статистику по онкологии расскажите.

Гость||

Прямо резкий всплеск (в 8 раз),и чего это вдруг... Которая после диагностики, наверное (тестов, КТ) становится ковидной...

Вот реальная картина, а сколько там, выписали короновирусных... для статистики.

Не пора ли обращаться за помощью?

Гость||

Гость писал(a):

Теперь статистику по онкологии расскажите.
Да, темпы развития, какие инновации придумали в диагностике? Может оборудование какое завезли? Научились лечить ? Анализы может в Пензе начали делать ? Может новый корпус решили пристроить? Может врачей - специалистов где раздобыли ??? Сколько десятков тысяч смертей в год от сего страшного недуга? построили ли хотя бы парковку у онкологического диспансера? Или посчитали, что достаточно свободной кассы от церкви поставить и жизнь наладилась у больных ?

Гость||

Гость писал(a):

Не пора ли обращаться за помощью?
К кому? И с какого перепугу тем вдруг кинуться помогать черни? У черни денег нет! Следовательно с чего бы вдруг ей помогать ??? Вот похоронить! Тут другое дело, тут последний полтос с подушки хотя бы вынуть можно !

Гость||

Что вы с онкологией прикопались! Нужно выяснить причину такой вспышки пневмонии, а у нас только цифры озвучивают.

Гость||

Какая смертность за май от внебольничной ковидной пневмонии?

Гость||

Теперь статистику по смертности от внебольничной пневмонии.

Гость||

Гость писал(a):

Что вы с онкологией прикопались! Нужно выяснить причину такой вспышки пневмонии, а у нас только цифры озвучивают
От пневмонии умирают ... единицы на фоне рака - 0 (ноль!!!) в пределах погрешности, а от рака десятками тысяч !!!

Гость||

01.06.2020 09:51|

Что вы с онкологией прикопались! Нужно выяснить причину такой вспышки пневмонии, а у нас только цифры озвучивают.

Видно баран, следи как стали писать если раньше корона везде писали то сейчас пневмония. Поэтапно выходят из фейквируса.

Гость||

От онкологии, алкоголизма и др заболеваний которые усугубились потому, что людям перестали оказывать помощь,плановые проверки и др. Диагностику невозможно пройти. Дайте цифры посмотрим, и сравним. Геноцидом попахивает предварительно!

Гость||

Сегодня 85?

Так и будут разбрасывать этих 2269 по дням.

До осени нам сидеть с этими полумерами или недомерами.

Гость||

Гость писал(a):

Поэтапно выходят из фейквируса.
Да, отведённые деньги с бюджета уже "освоили" теперь пора черни обьяснять, что мол победили и пора выписывать премии.

Гость||

Гость писал(a):

Нужно выяснить причину такой вспышки пневмонии, а у нас только цифры озвучивают.
А у вас есть уверенность, что это пневмония? Флюорография не выявляет, рентген тоже, КТ теперь в моде. Возможно, медики просто лгут. У человека лёгкая простуда, а ему впарывают медикаменты, убивающие лошадей. Не рассматривается такой вариант?

Гость||

Офигеть, и о каком смягчении может идти речь!!

Гость||

Гость писал(a):

Сегодня 85?

Так и будут разбрасывать этих 2269 по дням.

До осени нам сидеть с этими полумерами или недомерами.

а там и вторая волна подоспеет,к зиме

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Имя: Гость
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