Пензенский минздрав озвучил число пациентов с внебольничной пневмонией

01.06.2020 | 09:33

В понедельник, 1 июня, на совещании в региональном правительстве и. о. министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова сообщила, сколько человек в настоящее время находится в медицинских учреждениях с внебольничной пневмонией.

Таких пациентов, по ее словам, 2 269. 87 из них лежат в реанимации, 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Неделю назад Оксана Чижова заявляла, что жителей региона с легкой формой пневмонии лечат на дому. К такой форме оказания помощи медучреждения перешли с 15 мая.

Основанием для госпитализации после томографического исследования служит поражение легких, превышающее 25%, а также возраст 65 лет и больше.