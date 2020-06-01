Пензенский минздрав озвучил число пациентов с внебольничной пневмонией

В понедельник, 1 июня, на совещании в региональном правительстве и. о. министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова сообщила, сколько человек в настоящее время находится в медицинских учреждениях с внебольничной пневмонией.
Таких пациентов, по ее словам, 2 269. 87 из них лежат в реанимации, 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Неделю назад Оксана Чижова заявляла, что жителей региона с легкой формой пневмонии лечат на дому. К такой форме оказания помощи медучреждения перешли с 15 мая.
Основанием для госпитализации после томографического исследования служит поражение легких, превышающее 25%, а также возраст 65 лет и больше.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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