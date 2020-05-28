28.05.2020 | 14:45

В исправительной колонии строгого режима № 5, расположенной на улице Пушанина в Терновке, осужденные готовятся к сбору урожая огурцов. Заключенные, как и в прошлом году, вырастили овощи сортов «бутуз» и «Герман» и в июне ждут плодов.

«Выращивание огурцов рассадным способом дает нам возможность получить ранний и обильный урожай. Мы проводим весь цикл сельскохозяйственных работ от посадки семян огурцов до уборки урожая», - рассказал начальник производственного отдела ИК-5 Дмитрий Полянсков.

Названные сорта огурцов обладают хорошей урожайностью за короткий период, поэтому хорошо подходят для выращивания в учреждениях закрытого типа.

«За 2019 год в учреждении собрано более 2,5 тонны свежих овощей. При этом не используются никакие химические добавки, чтобы получить экологически чистую продукцию», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.