В городищенскую больницу поступило 335 человек с пневмонией

28.05.2020 | 17:05

В четверг, 28 мая, в Городищенской районной больнице рассказали и показали, как врачи работают в «красной зоне».

Для разгрузки пензенских лечебных заведений в период пандемии коронавируса там развернули дополнительные койко-места. С 3 по 28 мая в инфекционное отделение поступило 335 пациентов с легкими, средними и тяжелыми формами пневмонии.

«Из них 167 пациентов выписаны в удовлетворительном состоянии, 56 переведены в другие ЛПУ, остальные находятся на госпитализации», - уточнили в больнице.

На странице медицинского учреждения в соцсети «ВКонтакте» разместили фотографии, на которых запечатлен обход главврачом Алексеем Каргиным, главной медсестрой и медсестрами отделений «красной зоны».

«Во время обхода и беседы с пациентами уточнялись условия лечения, качество питания, условия пребывания, качество оказания медицинской помощи и т. д. Все пациенты довольны и выразили слова благодарности и признательности всему медицинскому персоналу», - сообщается в посте.