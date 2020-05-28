Сетевое издание|18+|Четверг|28 мая 2020|18:35
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Общество

В городищенскую больницу поступило 335 человек с пневмонией

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В четверг, 28 мая, в Городищенской районной больнице рассказали и показали, как врачи работают в «красной зоне».

Для разгрузки пензенских лечебных заведений в период пандемии коронавируса там развернули дополнительные койко-места. С 3 по 28 мая в инфекционное отделение поступило 335 пациентов с легкими, средними и тяжелыми формами пневмонии.

«Из них 167 пациентов выписаны в удовлетворительном состоянии, 56 переведены в другие ЛПУ, остальные находятся на госпитализации», - уточнили в больнице.

На странице медицинского учреждения в соцсети «ВКонтакте» разместили фотографии, на которых запечатлен обход главврачом Алексеем Каргиным, главной медсестрой и медсестрами отделений «красной зоны».

«Во время обхода и беседы с пациентами уточнялись условия лечения, качество питания, условия пребывания, качество оказания медицинской помощи и т. д. Все пациенты довольны и выразили слова благодарности и признательности всему медицинскому персоналу», - сообщается в посте.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — vk.com/id509340900
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Гость||

А при чем тут усугубление? Показали как лечат наглядно, для тех кто не верит. И во всех районах примерно также

Гость||

В озк ходят, в Городище пипец

Нет денег на спец. костюмы для медиков!?

Или это снова оптимизация медицины?

Или это фото с Лермонтова 28, слоник!

Гость||

Медработники в марлевых масках, да пускай даже если там есть слой ваты -это безобразие.Нет высоких бахил у врача, закрывающих полностью обувь.Куда смотрит минздрав, медики возвращаются домой-заражают своих родных, соседей.Не надо ставить памятник медикам, пожалуйста оденьте их как в Коммунарке.

Гость||

Не, ну в противогазе это перебор, это что за клоун? Там что зарин, зоман? Идиоты!!!

Гость||

ну пневмонии ну и что? погода то какая стояла промозглая, по виду все пациенты пожилые... очередную сенсацию чтоли родить журналюги пытаются?

Гость||

Ой какая показуха))) Прям смотреть противно! Палаты идеал, это наверное для платников они. Противогаз конечно нечто. Все пациенты молодцы, отработали хорошо.... Съемка закончилась.... Всем спасибо,,,

Гость||

Гость писал(a):

очередную сенсацию чтоли родить журналюги пытаются?
Журналисты пытались показать, что все довольны. :)

Гость||

Противогаз потому, что ничего другого нет. Ещё маски для снорклинга надевают. Зато эффективно.

Гость||

Гость писал(a):

В озк ходят, в Городище пипец
А ОЗК времён СССР!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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