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Общество

Губернатор проверил готовность районных больниц к новой нагрузке

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Дополнительные койко-места в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией должны быть не только в областном центре, пояснял главам районов губернатор Иван Белозерцев. В Городищенском он посетил центральную районную больницу. Здесь уже развернули 160 дополнительных койко-мест.

Глава региона дал министру здравоохранения поручение взять под особый контроль вопрос обеспечения больниц всем необходимым. Снизить нагрузку на пензенские лечебные заведения призваны и другие районные учреждения здравоохранения, в которых также в экстренном порядке разворачивают дополнительные места.

«На сегодня мы уже вывезли в Мокшан 46 пациентов», - доложил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Кроме того, больные с легкими формами ковида там, где позволяют условия, лечатся на дому, по типу дневного стационара.

Специально для тех, кто будет выполнять свои обязанности в так называемой красной зоне, отвели практически весь второй этаж. Здесь людям в белых халатах предстоит провести не один день. Для них оборудованы спальни, помещение для приема пищи и так далее.

По данным оперативного штаба, в воскресенье, 3 мая, зарегистрирован еще 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших в Пензенской области составляет 512 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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