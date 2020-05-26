Жителя Нижнего Ломова оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

26.05.2020 | 10:10

Прогулка по Нижнему Ломову обошлась местному жителю в крупную сумму. Как рассказали в пресс-службе Нижнеломовского районного суда, 29 апреля мужчина без оснований покинул свой дом и в 23:10 находился в общественном месте на улице Ленина.

Таким образом, он прервал самоизоляцию, которую необходимо соблюдать при введении режима повышенной готовности в условиях противодействия коронавирусной инфекции. В соответствии с частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ за это нарушение, совершенное в первый раз, предусмотрен штраф на граждан в размере от 1 000 до 30 000 тысяч рублей.

За повторное игнорирование самоизоляции наказание ужесточается: штраф составляет от 15 000 до 50 000 рублей.

Дело нарушителя рассмотрели служители Фемиды. Как выяснилось, он прервал самоизоляцию уже не в первый раз. В итоге его оштрафовали на 15 000 рублей.

Ранее наказание за аналогичное нарушение понес житель Пензы: его задержали на Привокзальной площади областного центра. Мужчина прервал самоизоляцию без законных оснований. Виновного оштрафовали на 1 000 рублей.