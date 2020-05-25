В Пензенской области возобновили плановую госпитализацию

25.05.2020 | 11:09

С понедельника, 25 мая, в Пензенской области возобновляется плановая госпитализация больных. Об этом на совещании в региональном правительстве рассказала и. о. министра здравоохранения Оксана Чижова.

Переход медучреждений к плановой госпитализации подразумевает этапы, а также сдачу пациентами тестов на антитела к COVID-19.

«В продаже они появились. 1 июня мы ожидаем поступления тестов в область», - добавила Оксана Чижова.

Также 25 мая кардиологическая служба вновь откроет амбулаторный прием больных и госпитализацию людей, страдающих сердечными недугами.

В областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко, где в настоящее время получают помощь самые тяжелые пациенты с коронавирусом и внебольничной пневмонией изо всех районов региона, приступят к выделению так называемой чистой зоны для плановой госпитализации. Она развернется в отдельном корпусе учреждения.

Профосмотры, диспансеризацию, а также плановую госпитализацию в области приостановили 18 марта в связи с распространением новой инфекции. Кроме того, родственникам запретили посещение больных и ввели особый режим обслуживания пациентов службами скорой помощи.