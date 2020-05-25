В Пензе вспомнили великого историка Василия Ключевского

25.05.2020 | 18:48

Великий историк Руси. Так благодарные потомки называют Василия Ключевского - профессора, академика. Он считался ученым новой волны для своего времени.

«Ключевский несложен в плане того, чтобы понять, что им написано. Он чурался всякой наукообразности в изложении своих текстов. Умел в нескольких фразах дать четкую формулировку целого исторического процесса», - рассказал заведующий музеем В. О. Ключевского Александр Плешков.

Василий Осипович ушел из жизни 25 мая 1911 года, ровно 109 лет назад. А родился ученый в селе Воскресеновка под Пензой в семье священника. После смерти отца получал образование в духовном училище и семинарии. Затем уехал в столицу, поступил в Московский университет. Впоследствии преподавал в этом вузе, читал лекции членам императорской фамилии.

В городе на Суре помимо музея Ключевского есть памятник профессору. Его открыли в 2008-м у здания колледжа культуры и искусств. Автор изваяния - Валерий Кузнецов.

«Я был в музее Ключевского, походил, посмотрел экспозицию. Интересный музей. После этого уже работали над памятником», - отметил скульптор.

«Это единственный на данный момент памятник историку в мире. Хороший повод для Книги рекордов Гиннесса», - пояснил доктор исторический наук Виктор Кондрашин.

Василий Ключевский очень не любил позировать художникам, потому прижизненных портретов историка осталось мало.