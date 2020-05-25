Губернатор сообщил, сколько пациентов принял областной обсерватор

25.05.2020 | 12:58

В понедельник, 25 мая, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на совещании в региональном правительстве отметил, что обсерватор на территории военного городка в Леонидовке не принял ни одного пациента.

Учреждение, находящееся на балансе областного центра спецвидов медпомощи, в апреле отремонтировали и подготовили для приема граждан, которые вошли в группу риска из-за пребывания за границей или контактировали с коронавирусным больным.

«Сегодня главврачи отметили, что семьями стали поступать в больницы. Понятно, что люди проживают в одном доме, в одной квартире. У нас есть обсерватор областной. Мы его привели в порядок. Пожалуйста, есть контакт - давайте будем изолировать в обсерватор. Ни одного человека в этом обсерваторе еще не было. Заболел член семьи - чтобы не проживать вместе, давайте изолируем всех остальных членов. Мы готовы предоставлять эту услугу, это бесплатно», - обратился Иван Белозерцев к главам районов и муниципальных образований.

Губернатор подчеркнул, что главной задачей является сохранение жизни и здоровья граждан. Для этого необходимо задействовать все средства и возможности.

Ранее сообщалось, что обсерватор рассчитан на прием 52 человек. В двухэтажном здании есть комнаты на одного и даже на целую семью. Предусмотрено дежурство медицинской сестры, бесплатное питание.

Под таким наблюдением гости и жители региона должны находиться 14 дней. Планировалось, что их в Леонидовку будут доставлять на спецмашинах из всех населенных пунктов.