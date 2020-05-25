Сетевое издание|18+|Понедельник|25 мая 2020|14:25
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Общество

Губернатор сообщил, сколько пациентов принял областной обсерватор

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В понедельник, 25 мая, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на совещании в региональном правительстве отметил, что обсерватор на территории военного городка в Леонидовке не принял ни одного пациента.

Учреждение, находящееся на балансе областного центра спецвидов медпомощи, в апреле отремонтировали и подготовили для приема граждан, которые вошли в группу риска из-за пребывания за границей или контактировали с коронавирусным больным.

«Сегодня главврачи отметили, что семьями стали поступать в больницы. Понятно, что люди проживают в одном доме, в одной квартире. У нас есть обсерватор областной. Мы его привели в порядок. Пожалуйста, есть контакт - давайте будем изолировать в обсерватор. Ни одного человека в этом обсерваторе еще не было. Заболел член семьи - чтобы не проживать вместе, давайте изолируем всех остальных членов. Мы готовы предоставлять эту услугу, это бесплатно», - обратился Иван Белозерцев к главам районов и муниципальных образований.

Губернатор подчеркнул, что главной задачей является сохранение жизни и здоровья граждан. Для этого необходимо задействовать все средства и возможности.

Ранее сообщалось, что обсерватор рассчитан на прием 52 человек. В двухэтажном здании есть комнаты на одного и даже на целую семью. Предусмотрено дежурство медицинской сестры, бесплатное питание.

Под таким наблюдением гости и жители региона должны находиться 14 дней. Планировалось, что их в Леонидовку будут доставлять на спецмашинах из всех населенных пунктов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Лучше от короны зажмуриться чем от онкологии!

Сами там изолируйтесь

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В понедельник, 25 мая, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на совещании в региональном правительстве отметил, что обсерватор на территории военного городка в Леонидовке не принял ни одного пациента.
Почему? У нас что, не было приезжих с неблагополучных по эпидем показателям стран?

Гость||

и кого назказали за бесцельное прожигание бюджетных денег? Почему же там до сих пор никого нет?

Гость||

Судя по фото там стоят системы кондиционирования воздуха. Если будут случаи ковида в этом обсерваторе, то как они предполагают их обеззараживать (кондёры я имею ввиду), это далеко не простая задача.

Гость||

О места значит еще есть

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Губернатор подчеркнул, что главной задачей является сохранение жизни и здоровья граждан.
Да ну на....

Гость||

Ну вообще-то насчёт расселения от семьи в случае, когда кто-нибудь заболел,разумное предложение!

А если в доме, квартире проживает несколько поколений, это- выход из положения!

Гость||

Приезжающих вахтовиков хотя бы помещали туда, и семьи меньше болели бы.

Гость||

И сколько якобы потратили из бюджете на "подготовку" здания под обсерватор, в который так никого и не поместили?

Гость||

что за бред, когда кто нибудь уже заболел и всё это время находился рядом с остальными в доме, он давно уже перезаражал других, во время инкубационного периода в 2 недели.

Гость||

П деньги только зря вбухали в ремонт

Имя: Гость
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