Общество

Ивану Белозерцеву провели экскурсию по обсерватору в Леонидовке

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В двухэтажке будут проводить дни на карантине пензенцы, возвращающиеся из-за границы. Находится обсерватор на территории военного городка в Леонидовке. Раньше там жили иностранцы, которые наблюдали за деятельностью завода по уничтожению химоружия. Потом объект был передан в собственность области, недавно отремонтирован.

Насколько помещение готово к приему гостей, приехал посмотреть губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Экскурсию провел главный врач областного центра спецвидов медицинской помощи Сергей Рыбалкин.

«В общем-то, типовые комнаты, имеется телевизор, холодильник, кондиционер работает. При необходимости ставим сюда еще до трех коек», - рассказал он.

«Где-то в семье какая-то проблема, кто-то вошел в группу риска - мы понимаем, что нужно человека изолировать. Мы предложим им находиться здесь», - сообщил губернатор.

Обсерватор рассчитан на прием 52 человек. Есть комнаты, предназначенные как для одиночек, так и для семейных. К подобным объектам предъявляются особые санитарные нормы, все они соблюдены. Жильцы будут под постоянным наблюдением.

«Будет пост сестры, будет приезжать врач, будут мерить температуру, смотреть. И если 14 дней они прожили без температуры, без признаков воспаления, то они отпускаются домой», - пояснил Сергей Рыбалкин.

Губернатор по итогам осмотра отметил, что условия созданы достойные. Питание будет бесплатное. Готовить собираются в другом месте, а в обсерватор привозить и раздавать.

«Все в одноразовой посуде, это под первое, под салаты, под второе. Все будет закрываться и разноситься по палатам», - объяснила работник.

Первых жильцов в обсерваторе ждут со дня на день. За ними регион будет посылать машины в аэропорты других городов и сразу привозить в Леонидовку.

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Гость||

нет! рано везти "жильцов"... бордюры старые

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