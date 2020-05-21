21.05.2020 | 14:55

В четверг, 21 мая, во время прямой линии в Instagram губернатор Иван Белозерцев высказался о возможности ужесточения мер в условиях пандемии коронавируса.

По его словам, необходимости в этом нет.

Беспокойство вызывает рост случаев внебольничной пневмонии. «Количество тех, кто находится на больничной койке, возросло, течение трудное», - констатировал глава региона.

«В целом по коронавирусу мы видим стабилизацию. Да, идет небольшой рост, но в основном за счет уже отложенных результатов больных, которые лечатся уже целую неделю или больше. Идет задержка по статистике, поскольку, чтобы включить результаты в федеральную статистику, нужны два анализа. Наши лаборатории перегружены.

Такая ситуация пока может продолжаться, но в целом ситуация по количеству заболевших примерно в одной поре. Это тоже положительный момент: нет большого роста», - объяснил Иван Белозерцев.

В связи с этим, по его мнению, тех мер, которые на сегодня уже приняты, достаточно. «Самое главное - соблюдать эти меры: масочный режим, социальную дистанцию и так далее», - подчеркнул глава региона.