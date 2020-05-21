В четверг, 21 мая, во время прямой линии в Instagram губернатор Иван Белозерцев высказался о возможности ужесточения мер в условиях пандемии коронавируса.
По его словам, необходимости в этом нет.
Беспокойство вызывает рост случаев внебольничной пневмонии. «Количество тех, кто находится на больничной койке, возросло, течение трудное», - констатировал глава региона.
«В целом по коронавирусу мы видим стабилизацию. Да, идет небольшой рост, но в основном за счет уже отложенных результатов больных, которые лечатся уже целую неделю или больше. Идет задержка по статистике, поскольку, чтобы включить результаты в федеральную статистику, нужны два анализа. Наши лаборатории перегружены.
Такая ситуация пока может продолжаться, но в целом ситуация по количеству заболевших примерно в одной поре. Это тоже положительный момент: нет большого роста», - объяснил Иван Белозерцев.
В связи с этим, по его мнению, тех мер, которые на сегодня уже приняты, достаточно. «Самое главное - соблюдать эти меры: масочный режим, социальную дистанцию и так далее», - подчеркнул глава региона.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Случившаяся пандемия обнажила реальное состояние медицины в России. Совершенно очевиден стал погром здравоохранения и его последствия. Фиговым листом госпоже Голиковой и всей путинской вертикали уже не прикрыться.
Работая в правительстве Путина, а потом и Медведева, с 2007г по 2012г Министром здравоохранения и социального развития РФ, Голикова реализовала национальный проект «Здоровье» — программа по повышению качества медицинской помощи. Это «качество» сейчас ощущает на себе каждый гражданин России.Вся путинская вертикаль власти, звеном которой является Голикова, никак себя не ассоциирует с провальной реформой здравоохранения, ставшей фактором ускоренного вымирания народа. А если посмотреть любую сферу жизни страны, абсолютно любую! Любую! И взять объективные показатели за эти 20 лет, то мы увидим, как страна падает в пропасть!