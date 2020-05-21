Пензенцы ежедневно срывают объявления на Олимпийской аллее

21.05.2020 | 18:36

Объявления лежат на траве, сигнальные ленты сорваны - так пензенцы протестуют против запрета ходить по Олимпийской аллее после противоклещевой обработки. Химические препараты там применялись несколько дней назад, людям посоветовали пока не появляться в зеленой зоне. Пара табличек уцелели, но люди их просто игнорируют.

«Я на пять минут, позаниматься, у меня пробежка. До магазина - и обратно через Олимпийскую аллею», - рассказал спортсмен.

«Я в лес не хожу, по траве не хожу», - пояснил мужчина.

Директор парка имени В. Г. Белинского Елена Савельева отмечает, что обработку от клещей проводят ежегодно и всегда пензенцы сражались с ограничениями и рвались на аллею. Но в 2020-м сигнальные ленты и объявления уничтожают с особым энтузиазмом.

«Каждый день даже по несколько раз мы обновляем сигнальные ленты. Обвязываем проходы на дорожки, на прогулочную зону и на спортивные детские площадки», - сообщила Елена Савельева.

Пензенцев просят подумать о собственной безопасности. Противоклещевая обработка предусматривает использование химических препаратов, которым даже дождь не страшен.

«Чтобы лишний раз не создавать проблем для своего здоровья, тем более в период, когда есть еще другая опасность, лучше, конечно, подождать», - констатировала директор парка.

Елена Савельева уточнила: санитарную обработку игровых площадок и тренажеров в этом году еще не проводили, так как продолжается режим повышенной готовности и посещение мест отдыха запрещено. Гуляющих на аллее становится меньше только в двух случаях - когда портится погода или горожане замечают полицейскую машину.