Общество

Олимпийскую аллею закроют на акарицидную обработку

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Впервые ежегодную обработку Олимпийской аллеи от клещей начали с предварительной дезинфекции. Такой санитарный душ необходим в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Это у нас специальные дезинфицирующие препараты, не хлорсодержащие», - сообщила начальник отдела озеленения и благоустройства парка им. В. Г. Белинского Светлана Самохвалова.

Запаха от препарата нет, но это не повод разгуливать по Олимпийской аллее. После дезинфекции сразу приступят к акарицидной обработке. Средство применяется токсичное и небезопасное для посетителей и их питомцев.

«Мы вернулись к предыдущим годам, когда у нас аллея закрывалась на продолжительный период времени, чтобы люди не получили ни травм, ни ожогов, связанных с контактом с химическими реактивами», - отметила директор парка им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

Ориентировочно, аллея закрыта на две недели. Автомобильные стоянки рядом с ней на улице Ленинградской и вдоль дороги на Лермонтова также запрещены, будет работать эвакуатор.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А мыши сдохнут?

Гость||

Гость писал(a):

А мыши сдохнут?
Однозначно нет.

Гость||

Хорошо. А то и совы сдохли бы по цепочке.

Гость||

а какже нетесРанов.он же там гуляет кажлый лень с бутолочками с водой))))дабы в обморок не упасть))))))))

Имя: Гость
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