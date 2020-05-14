Олимпийскую аллею закроют на акарицидную обработку

14.05.2020 | 18:48

Впервые ежегодную обработку Олимпийской аллеи от клещей начали с предварительной дезинфекции. Такой санитарный душ необходим в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Это у нас специальные дезинфицирующие препараты, не хлорсодержащие», - сообщила начальник отдела озеленения и благоустройства парка им. В. Г. Белинского Светлана Самохвалова.

Запаха от препарата нет, но это не повод разгуливать по Олимпийской аллее. После дезинфекции сразу приступят к акарицидной обработке. Средство применяется токсичное и небезопасное для посетителей и их питомцев.

«Мы вернулись к предыдущим годам, когда у нас аллея закрывалась на продолжительный период времени, чтобы люди не получили ни травм, ни ожогов, связанных с контактом с химическими реактивами», - отметила директор парка им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

Ориентировочно, аллея закрыта на две недели. Автомобильные стоянки рядом с ней на улице Ленинградской и вдоль дороги на Лермонтова также запрещены, будет работать эвакуатор.