В области резко возросло количество пострадавших от укусов клещей

15.05.2020 | 09:34

В Пензенской области увеличилось количество жителей, обратившихся к медикам с укусами клещей. За минувшую неделю от опасных членистоногих пострадали 168 человек, в том числе 69 детей в возрасте до 14 лет.

Данные по состоянию на четверг, 14 мая, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона активности клещи атаковали 312 жителей области. В их числе - 131 ребенок.

На возбудителей иксодового клещевого боррелиоза специалисты исследовали 314 членистоногих (167 за минувшую неделю), снятых с людей. В 32 случаях (10,2%) результат проб был положительным.

Принести клеща на исследование можно по адресу: Пенза, улица Лермонтова, 36. За справочной информацией следует обращаться по телефону 54-85-75.

«Защититься помогут репелленты, наносящиеся на открытые участки тела и одежду, которая должна быть из светлой ткани и с длинными рукавами. Обувь должна полностью закрывать стопу. Не забывайте про головной убор. При возвращении из леса, парка, с дачи тщательно проверьте одежду и тело и примите душ», - напомнили в региональном минздраве.