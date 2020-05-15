Общество

В области резко возросло количество пострадавших от укусов клещей

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В Пензенской области увеличилось количество жителей, обратившихся к медикам с укусами клещей. За минувшую неделю от опасных членистоногих пострадали 168 человек, в том числе 69 детей в возрасте до 14 лет.

Данные по состоянию на четверг, 14 мая, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона активности клещи атаковали 312 жителей области. В их числе - 131 ребенок.

На возбудителей иксодового клещевого боррелиоза специалисты исследовали 314 членистоногих (167 за минувшую неделю), снятых с людей. В 32 случаях (10,2%) результат проб был положительным.

Принести клеща на исследование можно по адресу: Пенза, улица Лермонтова, 36. За справочной информацией следует обращаться по телефону 54-85-75.

«Защититься помогут репелленты, наносящиеся на открытые участки тела и одежду, которая должна быть из светлой ткани и с длинными рукавами. Обувь должна полностью закрывать стопу. Не забывайте про головной убор. При возвращении из леса, парка, с дачи тщательно проверьте одежду и тело и примите душ», - напомнили в региональном минздраве.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

То понос,то золотуха...

Гость||

Потому что не обрабатываются леса как это делали при Советской власти, вот и итог(((

Продолжайте голосовать за этих барыг и дальше))

Гость||

В СССР в лес постоянно ходили, на траве сидели и никаких клещей! А сейчас во дворе поймать можно! Сельхозавиации нет, препаратов тоже, а ведь в сэс целый отдел был когда-то, всё убито, тьфу! О людях никто не думает, только карманы набивают!

Гость||

Ну хоть СМИ разрешили писать о клещах, спиде тоже СМИ выходят из режима закашмаривания.

Гость||

Гость писал(a):

В СССР в лес постоянно ходили, на траве сидели и никаких клещей! А сейчас во дворе поймать можно! Сельхозавиации нет, препаратов тоже
Сколько онкологии от химии тогда заложено было, УЖАС!

Гость||

Гость писал(a):

Потому что не обрабатываются леса как это делали при Советской власти, вот и итог(((

Продолжайте голосовать за этих барыг и дальше))

С тех пор и получили результат онкологию и мутации, после этих обработок.

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