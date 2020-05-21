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Общество

Пензенцам объяснили, почему пособие по безработице дробится

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В четверг, 21 мая, во время прямой линии губернатора в Instagram министр труда, соцзащиты и демографии области Алексей Качан объяснил пензенцам, обращающимся в центры занятости населения, почему пособие по безработице дробится.

«Стою в ЦЗН, назначили пособие в полторы тысячи, так ЦЗН перечисляет частями: то 550 рублей, то 350. Это нормально? Почему нельзя сразу полторы тысячи перечислить за месяц?» - поинтересовалась пользовательница Юлия.

«Пособие вам назначено в минимальном размере, значит, в течение 12 месяцев до обращения вы работали менее 24 недель или долгое время не работали либо работали неофициально.

Почему происходит деление этой выплаты? В соответствии с законом о занятости вам должны предложить работу не менее двух раз в месяц, поэтому выплаты осуществляются частями, то есть сначала - первая половина, потом - вторая.

Если у вас был не полный месяц, вы обратились в центр занятости и вам назначили пособие с 15-го числа, то выплата начисляется только за то время, когда она была назначена. Получается, сумма нецелая, отсюда и выходит 700 рублей, 450 рублей. Но пособие - 1 500 рублей в месяц, то есть в месяц вы эту сумму получите», - пообещал Алексей Качан.

Только в Пензе за последнее время количество безработных увеличилось в четыре раза: на 1 марта 2020-го их было 1 823, теперь (на 15 мая) - 7 286. И эта цифра будет еще меняться, причем не в сторону уменьшения.

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