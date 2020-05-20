Общество

Пензенцев, потерявших работу из-за коронавируса, трудоустроят в ЖКХ

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Жители Пензенской области, оставшиеся без работы из-за пандемии коронавируса, будут временно трудоустроены в сфере ЖКХ. Соответствующее поручение озвучил губернатор Иван Белозерцев во вторник, 19 мая.

«Привлекайте людей на работу по благоустройству. Ее много. Приглашайте людей, заключайте трудовые договоры, создавайте бригады. Зарплата должна быть выше МРОТ», - подчеркнул глава региона. Его слова приводит пресс-служба правительства.

Рабочие места будут созданы и профинансированы за счет средств областных, муниципальных и федеральных программ.

«Людям нужна поддержка, пока ситуация не нормализуется. Они хотят работать», - уверен Иван Белозерцев.

Ранее сообщалось, что по программе «Формирование комфортной городской среды» в Пензе в 2020 году благоустроят 8 дворов. Они прилегают к 16 домам, в которых живут более 6 000 человек.

Во дворах заменят асфальтовое покрытие, оборудуют детские площадки, установят малые архитектурные формы. На ряде объектов работы уже начались.

Кроме того, в ближайшее время планируется восстановить асфальтовое покрытие в нескольких школах и детсадах.

Еще 40-45 дворов благоустроят на условиях софинансирования с гражданами.

Также в рамках муниципальной программы собираются привести в порядок городские леса, в первую очередь - в районе улицы Окружной.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А бордюры будут устанавливать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Привлекайте людей на работу по благоустройству. Ее много. Приглашайте людей, заключайте трудовые договоры, создавайте бригады
т.е. теперь всех переквалифицируют в дворников подметал? это хороший ход

Гость||

это забота о людях!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Привлекайте людей на работу по благоустройству. Ее много.
Экономически эффективнее привлекать к таким работам по определенным статьям УК РФ...

Гость||

Это очень тяжёлая работа,как волк носил батареи аж в гормошку превратился.Потаскаю бордюры весь день?Ты чё не мужик?

Гость||

Давай полегче производство электроники в белом халате и т.д.

Гость||

сделайте дороги вокруг 13 гимназии,пешеходные и авто,ямы заасфальтируйте а не кирпичами,и 13 гимназию приведите в порядок нет там дорожек.а то стыдно.

Гость||

а глава октябрьского района вообще свои обязанности пытается выполнять.а то результат пока 0.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жители Пензенской области, оставшиеся без работы из-за пандемии коронавируса, будут временно трудоустроены в сфере ЖКХ.
А с какой стати люди с профильным высшим или средним специальным образованием, работавшие до этого по своему профилю, должны в дворников переквалифицироваться?

Я уж не говорю о том, что запись в трудовой- "дворник"- это финиш. На приличную работу можно больше не рассчитывать.

Гость||

И то верно.В Заречном после урагана до сих пор во многих местах валёжник,например в зоне отдыха Лесная на пруду.

Гость||

Гость писал(a):

Жители Пензенской области, оставшиеся без работы из-за пандемии коронавируса, будут временно трудоустроены в сфере ЖКХ.

А с какой стати люди с профильным высшим или средним специальным образованием, работавшие до этого по своему профилю, должны в дворников переквалифицироваться?

Я уж не говорю о том, что запись в трудовой- "дворник"- это финиш. На приличную работу можно больше не рассчитывать.

Работать можно кем угодно, главное чтобы платили нормально, а не гроши. Работы полно, но за копейки кто пойдет? Разве что от отчаяния либо чтобы стаж нарабатывать. За такую оплату разве что чайку попить или даже немного гадить ;) Кстати, зря вы так говорите, что после дворника нельзя на нормальную работу устроиться. Знаю человека, который удачно карьеру сделал, удачно женившись и как раз из дворника в директора перешел. теперь с умным видом хвалится, как он плохо учился и как человеком стал. Так-то!

Гость||

«Людям нужна поддержка, пока ситуация не нормализуется. Они хотят работать», - уверен Иван Белозерцев. "Зри в корень". Работы доКуя,а Денег на это неКуя. За что дармаедам платить МРОТ, пусть отрабатывают. Ведь гастрабайтеры за такие деньги как МРОТ не будут работать! Нужно усиление к "алкоголикам-туниядцам" пятнадцатисуточникам. А то что диплом или два диплома -это предрассудки. Просто работать не хотят!!!!

Имя: Гость
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