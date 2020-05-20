Пензенцев, потерявших работу из-за коронавируса, трудоустроят в ЖКХ

20.05.2020 | 08:11

Жители Пензенской области, оставшиеся без работы из-за пандемии коронавируса, будут временно трудоустроены в сфере ЖКХ. Соответствующее поручение озвучил губернатор Иван Белозерцев во вторник, 19 мая.

«Привлекайте людей на работу по благоустройству. Ее много. Приглашайте людей, заключайте трудовые договоры, создавайте бригады. Зарплата должна быть выше МРОТ», - подчеркнул глава региона. Его слова приводит пресс-служба правительства.

Рабочие места будут созданы и профинансированы за счет средств областных, муниципальных и федеральных программ.

«Людям нужна поддержка, пока ситуация не нормализуется. Они хотят работать», - уверен Иван Белозерцев.

Ранее сообщалось, что по программе «Формирование комфортной городской среды» в Пензе в 2020 году благоустроят 8 дворов. Они прилегают к 16 домам, в которых живут более 6 000 человек.

Во дворах заменят асфальтовое покрытие, оборудуют детские площадки, установят малые архитектурные формы. На ряде объектов работы уже начались.

Кроме того, в ближайшее время планируется восстановить асфальтовое покрытие в нескольких школах и детсадах.

Еще 40-45 дворов благоустроят на условиях софинансирования с гражданами.

Также в рамках муниципальной программы собираются привести в порядок городские леса, в первую очередь - в районе улицы Окружной.