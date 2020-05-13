В Пензенской области общение школьников ограничат

13.05.2020 | 09:33

Пензенские санитарные врачи сформулировали рекомендации для образовательных организаций по работе в условиях риска распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Так, перед открытием организации следует провести генеральную уборку с дезинфекцией по вирусному режиму.

Число учеников по возможности следует сократить. Каждый класс или группа должны находиться в закрепленном помещении. Общение на переменах и прогулках, в группах продленного дня между школьниками из разных классов должно быть исключено. Вечерние дежурные группы не формируются, массовые мероприятия не проводятся.

В обиход вводятся «утренние фильтры». А чтобы во время термометрии ученики были максимально разобщены, необходимо пересмотреть расписание занятий, изменив время начала первого урока для разных классов и проведения перемен.

Также специалисты рекомендуют с учетом погоды максимально организовать проведение занятий на открытом воздухе и использовать открытую спортплощадку для уроков физкультуры вместо спортзала.

При входе в здание должен иметься дозатор с дезсредством для рук. На переменах и после работы проводится дезинфекция помещений со средствами в концентрациях для вирусных инфекций. Также используют приборы для обеззараживания воздуха, а после каждого урока классы проветривают.

Должен быть усилен контроль за наличием одноразовых стаканчиков и обработкой кулеров с водой и дозаторов. В санузлах необходимо обеспечить мыло, туалетную бумагу и антисептики для рук.

При обнаружении ребенка или подростка с признаками респираторного заболевания его следует срочно изолировать до приезда родителей или бригады скорой помощи.

Во время проведения экзаменов должна быть обеспечена социальная дистанция между школьниками не менее 1,5 м. Кроме того, их необходимо рассадить по одному человеку зигзагообразно. А экзаменаторы должны пользоваться средствами индивидуальной защиты - масками и перчатками.

В Пензенской области дистанционное обучение школьников может закончиться после 16 мая. Окончательное решение о дальнейшей форме занятий министр образования региона Александр Воронков примет на текущей неделе.