Общество

В Пензенской области общение школьников ограничат

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Пензенские санитарные врачи сформулировали рекомендации для образовательных организаций по работе в условиях риска распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Так, перед открытием организации следует провести генеральную уборку с дезинфекцией по вирусному режиму.

Число учеников по возможности следует сократить. Каждый класс или группа должны находиться в закрепленном помещении. Общение на переменах и прогулках, в группах продленного дня между школьниками из разных классов должно быть исключено. Вечерние дежурные группы не формируются, массовые мероприятия не проводятся.

В обиход вводятся «утренние фильтры». А чтобы во время термометрии ученики были максимально разобщены, необходимо пересмотреть расписание занятий, изменив время начала первого урока для разных классов и проведения перемен.

Также специалисты рекомендуют с учетом погоды максимально организовать проведение занятий на открытом воздухе и использовать открытую спортплощадку для уроков физкультуры вместо спортзала.

При входе в здание должен иметься дозатор с дезсредством для рук. На переменах и после работы проводится дезинфекция помещений со средствами в концентрациях для вирусных инфекций. Также используют приборы для обеззараживания воздуха, а после каждого урока классы проветривают.

Должен быть усилен контроль за наличием одноразовых стаканчиков и обработкой кулеров с водой и дозаторов. В санузлах необходимо обеспечить мыло, туалетную бумагу и антисептики для рук.

При обнаружении ребенка или подростка с признаками респираторного заболевания его следует срочно изолировать до приезда родителей или бригады скорой помощи.

Во время проведения экзаменов должна быть обеспечена социальная дистанция между школьниками не менее 1,5 м. Кроме того, их необходимо рассадить по одному человеку зигзагообразно. А экзаменаторы должны пользоваться средствами индивидуальной защиты - масками и перчатками.

В Пензенской области дистанционное обучение школьников может закончиться после 16 мая. Окончательное решение о дальнейшей форме занятий министр образования региона Александр Воронков примет на текущей неделе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Нафига?.учиться осталось 2 недели,зачем накалять и так не простую ситуацию?чтобы воплотить в жизнь эти рекомендации,нужно месяц минимум,за две недели которые дети должны доходить в школу,только лишь увеличится заболеваемость.Пусть уж доучиваются дистанционно,и так же дистанционно учителя выставляют оценки по итогу учебного года.Это лучший выход из ситуации.

Гость||

В классе 33 человека. как можно ограничить общение? Что за очередной бред? Адекватные регионы закончили обучение, у нас же неработющая дистанционка. теперь еще лучше. ради 10 дней оставшихся.

Гость||

Может сами врачи попробуют такое обучение организовать? на переманах санобработка но общаться на переменах нельзя. запрут в классе и будут вместе с детьми обрабатывать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области дистанционное обучение школьников может закончиться после 16 мая. Окончательное решение о дальнейшей форме занятий министр образования региона Александр Воронков примет на текущей неделе.
У нас было 40 человек больных - всех заперли дома. Теперь под 800 - они детей в школу, всех на работу. Логика-то где? Чтобы школы превратить в госпитали? Или делается для того чтоб родители как обычно взяли на себя ответственность за обучение и жизнь детей и написали заявление?

Гость||

Гость писал(a):

Нафига?.учиться осталось 2 недели,зачем накалять и так не простую ситуацию?чтобы воплотить в жизнь эти рекомендации,нужно месяц минимум,за две недели которые дети должны доходить в школу,только лишь увеличится заболеваемость.Пусть уж доучиваются дистанционно,и так же дистанционно учителя выставляют оценки по итогу учебного года.Это лучший выход из ситуации.

Это с 1 сентября.

Гость||

Гость писал(a):

Нафига?.учиться осталось 2 недели,зачем накалять и так не простую ситуацию?чтобы воплотить в жизнь эти рекомендации,нужно месяц минимум,за две недели которые дети должны доходить в школу,только лишь увеличится заболеваемость.Пусть уж доучиваются дистанционно,и так же дистанционно учителя выставляют оценки по итогу учебного года.Это лучший выход из ситуации.
вас никто не отравляет сейчас в школу. Ну фильтруйте информацию.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
В Пензенской области дистанционное обучение школьников может закончиться после 16 мая. Окончательное решение о дальнейшей форме занятий министр образования региона Александр Воронков примет на текущей неделе.
У нас было 40 человек больных - всех заперли дома. Теперь под 800 - они детей в школу, всех на работу. Логика-то где? Чтобы школы превратить в госпитали? Или делается для того чтоб родители как обычно взяли на себя ответственность за обучение и жизнь детей и написали заявление?
Где написано что вас в школу отправляют завтра?

Гость||

В магазинах взрослые люди не соблюдают социальную дистанция, а линии ограничительные нарисованы. Как 30 детей в одном помещении на перемене смогут её соблюдать?

Гость||

Кто даст гарантию что учитель не заразит ребёнка?

На все эти меры нужны деньги, или опять опустошать карманы родителей?

В 71 школе уборщицы только полы моют, о какой дезинфекции может идти речь, а если не платишь им за ген уборку 800-900 рублей, то и полы начинают мыть «спустя рукава».

Гость||

Число учеников сократить. Что за очередной бред? В классах по 30 человека. В школе 50 классов. Где взять кабинеты, если делить на подгруппы ВСЕ классы? Это надо учиться в 4 смены. И это за 2 недели до конца года? При том, что по всей стране учебный год заканчивается на этой неделе.

Гость||

А где написано, что это с 1ого сентября? Не видно в новостях что-то такой даты! Но пишут вот:

В Пензенской области дистанционное обучение школьников может закончиться после 16 мая. Окончательное решение о дальнейшей форме занятий министр образования региона Александр Воронков примет на текущей неделе.

Значит дистанционка закончится, а не само обучение! Не пишут же учебный год закончится. Сами читайте лучше!

Гость||

Такое ощущение, что Пенза бессмертная.

Гость||

Все для людей. Родители просят закончить учебный год, чтоб детей отправить в деревни, подальше от этой всей заразы. А тут в школы выходите. Родители сидят дома, а дети в колы пойдут.

Гость||

Гость писал(a):

А где написано, что это с 1ого сентября? Не видно в новостях что-то такой даты! Но пишут вот:

В Пензенской области дистанционное обучение школьников может закончиться после 16 мая. Окончательное решение о дальнейшей форме занятий министр образования региона Александр Воронков примет на текущей неделе.

Значит дистанционка закончится, а не само обучение! Не пишут же учебный год закончится. Сами читайте лучше!

ну голова то у вас есть чтоб элементарные вещи понимать???????? какое решение примут и так все знают.

Гость||

В наше правительстве вообще будут внятные комментарии? И объяснения? Вообще непонятно, сколько еще сидеть дома, кому сидеть. Масочный режим и режим повышенно готовности, штрафы - но открыты салоны красоты и дачные автобусы. Какой тут режим самоизоляции тогда? Нет никаких конкретных дат и списков предприятий, которым разрешено работать. Так же и со школами. В каждой свои правила. Будет уже порядок в правилах и четкая информация?

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Имя: Гость
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