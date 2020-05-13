Пензенцам напомнили, какими были полпреды в Приволжском округе

13.05.2020 | 19:48

Пенза видела всех пятерых полномочных представителей Президента РФ в Приволжском федеральном округе, которые работали с момента появления в стране института полпредства. Он был создан 13 мая ровно 20 лет назад.

Первым в область приехал Сергей Кириенко - осенью 2000-го. Он запомнился горожанам как настоящий интеллектуал и любитель общаться с журналистами и жителями.

«Если вы задаете вопрос, привез ли я с собой мешок денег, - нет, не привозил. И не считаю это своей задачей. И не буду привозить», - отметил полпред.

В ноябре 2005-го Кириенко на посту сменил Александр Коновалов. Уже через месяц многие пензенцы смогли увидеть полпреда вживую. Он был на две головы выше предшественника в прямом смысле: рост Александра Владимировича - около двух метров. В архивах журналисты нашли один из редких моментов, когда полпред что-то рассказывал о себе.

«Я стал читать сейчас русскую классику - Листкова, Некрасова, буквально открыл себе этих авторов», - сообщил Александр Коновалов.

Григорий Рапота, третий по счету приволжский полпред, в Пензе бывал не раз. Особо запомнился его первый визит: он, в отличие от предшественников, летал по регионам с супругой. Рапота больше 30 лет отработал в разведке и обычно больше слушал, чем говорил.

«Я в первый раз на вашей земле и поэтому приехал сюда посмотреть и послушать прежде всего. Пока еще сказать мне нечего», - пояснил он.

Михаила Бабича журналисты запомнили как человека, к которому очень важно прислушиваться. Этот полпред в присутствии средств массовой информации никогда не говорил громко.

Пожалуй, самый яркий момент пребывания Бабича в Пензе в 2012 году - когда важный гость ответил на провокационный вопрос местного корреспондента, рискнул ли бы он попить воды в Леонидовке. Кортеж полпреда вскоре остановился у колонки в населенном пункте.

7 сентября 2018-го новым полпредом в Приволжском федеральном округе стал Игорь Комаров. Он впервые появился в Пензе в феврале 2019-го, когда посещал пансион для молодых людей с инвалидностью «Дом Вероники». В декабре полномочный представитель опять интересовался социальными проектами в регионе - приезжал в арт-поместье «Новые берега».

«Вы обречены на поддержку, на успех и, на самом деле, на внимание, потому что очень важно и развитие этого проекта, продолжение его и то, что во многом вы будете примером для других регионов», - заверил Игорь Комаров.

Основная же задача института полпредства - обеспечивать реализацию конституционных полномочий главы государства, что представители президента и делают уже 20 лет.