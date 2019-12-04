04.12.2019 | 17:55

В Пензенской области, в Богословке, развернулась масштабная стройка - возводится арт-поместье для людей с ограниченными возможностями. О том, как реализуется социально значимый проект «Новые берега», его автор рассказала полномочному представителю Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову.

«Вы обречены на поддержку, на успех и, на самом деле, на внимание, потому что очень важно и развитие этого проекта, продолжение его, и то, что во многом вы будете примером для других регионов», - отметил Игорь Комаров.

«Самое радостное на душе - когда мы видим ребят, которые сегодня здесь, приехали на новоселье и будут тут жить. Это очень здорово, тем более с системой адаптации, с системой развития для каждого из них», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Уже 30 человек - выпускники детских домов, приемные семьи с особенными ребятами, молодые люди с инвалидностью - заселились в два сданных дома. Одними из первых въехали в арт-поместье Галина Гладырева из Воронежа и пензенец Владимир Дубцов.

У обоих проблемы со зрением. В начале года они познакомились на обучении в Курской области, а теперь пара воссоединилась. Галина мечтает открыть флористический магазин, Владимир - музыкант рок-группы «Алхимика», разработал социальный радиопроект.

«Специфика направлена на то, чтобы стереть границу между здоровым обществом и людьми, имеющими инвалидность, потому что здоровое общество не знает, как помочь, если видит инвалида на улице, не знают, как подойти, кто-то боится, кто-то стесняется, то есть стоят какие-то барьеры», - пояснил Владимир.

У каждого - свои планы, идеи, которые в резиденции будут воплощаться в жизнь.

Уже к апрелю население арт-поместья «Новые берега» станет больше. Весной должны завершить строительство еще нескольких домов. Молодые люди со всей страны стремятся попасть туда.