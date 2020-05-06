В Пензе обработали территорию больницы Бурденко

06.05.2020 | 09:08

Во вторник, 5 мая, в Пензе в очередной раз обработали общественные места. Повторная дезинфекция потребовалась из-за осадков, смывших предыдущую порцию раствора.

«Работало пять групп в составе сотрудников санитарной службы города и МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы», - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Дезинфекции подверглись общественные площадки, остановочные павильоны в центре города и отдаленных районах, а также территория Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

Предыдущая обработка была проведена неделю назад, 28 апреля.

Ранее начальник управления по делам ГОЧС Александр Михайлов сообщил, что срок действия раствора - 32 дня при благоприятных погодных условиях. После осадков обработку необходимо повторять.