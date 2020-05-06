Общество

В Пензе обработали территорию больницы Бурденко

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Во вторник, 5 мая, в Пензе в очередной раз обработали общественные места. Повторная дезинфекция потребовалась из-за осадков, смывших предыдущую порцию раствора.

«Работало пять групп в составе сотрудников санитарной службы города и МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы», - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Дезинфекции подверглись общественные площадки, остановочные павильоны в центре города и отдаленных районах, а также территория Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

Предыдущая обработка была проведена неделю назад, 28 апреля.

Ранее начальник управления по делам ГОЧС Александр Михайлов сообщил, что срок действия раствора - 32 дня при благоприятных погодных условиях. После осадков обработку необходимо повторять.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

а что, крестные ходы, с мощами и святой водой - уже не помогают?

Гость||

Собор обработали? Это же должно быть в приоритете у власти.Губернатор его строительство лично ведь контролировал. А школы и больницы , это так, побочка.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

После осадков обработку необходимо повторять.
И именно поэтому повторную обработку провели именно 5-го мая, перед грядущими дождями? Прогноз погоды лень посмотреть?

Гость||

Не проще было бы попа Серафима на самолете по области отправить полетать.

Эффект был бы такой же - нулевой!

Гость||

Гость писал(a):

а что, крестные ходы, с мощами и святой водой - уже не помогают?
Зря батенька ёрничаете, служители культа отступили на заранее подготовленные позиции с которых, когда медики и иные службы сделают своё дело, начнут дальнейшее наступление на общество.

Гость||

Гость писал(a):

Не проще было бы попа Серафима на самолете по области отправить полетать.

Эффект был бы такой же - нулевой!

Это вы так считаете, а когда всё закончится можно будет сказать, что благодаря воздушному крестному ходу удалось избегнуть худшего.

Думаете масса людей в самоизоляции "поумнеет" от просмотра телевизора и употребления алкоголя?

Имя: Гость
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