Губернатор высказался об ужесточении санкций за нарушение самоизоляции

06.05.2020 | 11:14

В среду, 6 мая, на пресс-конференции в областном правительстве губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос о том, не планируется ли ужесточить режим самоизоляции или ввести новые меры ответственности за его нарушение.

Глава региона отметил, что по сравнению с соседними субъектами в Пензенской области индекс самоизоляции в целом удовлетворительный. Тем не менее на улице большое количество людей и автомобилей.

«Я недоволен ситуацией, не хотелось бы вводить электронные пропуска на транспортные средства, хотя мы к этому готовы. Если ситуация будет ухудшаться, я вынужден буду это сделать, как бы кто на меня ни обижался. Пока я не планирую ужесточать меры, если ситуация не будет ухудшаться», - заявил Иван Белозерцев.

Ранее губернатор уже высказывал обеспокоенность тем, что пензенцы начали выходить из изоляции, и призывал отнестись к предпринимаемым мерам со всей серьезностью.