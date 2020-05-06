Общество

Губернатор высказался об ужесточении санкций за нарушение самоизоляции

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В среду, 6 мая, на пресс-конференции в областном правительстве губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос о том, не планируется ли ужесточить режим самоизоляции или ввести новые меры ответственности за его нарушение.

Глава региона отметил, что по сравнению с соседними субъектами в Пензенской области индекс самоизоляции в целом удовлетворительный. Тем не менее на улице большое количество людей и автомобилей.

«Я недоволен ситуацией, не хотелось бы вводить электронные пропуска на транспортные средства, хотя мы к этому готовы. Если ситуация будет ухудшаться, я вынужден буду это сделать, как бы кто на меня ни обижался. Пока я не планирую ужесточать меры, если ситуация не будет ухудшаться», - заявил Иван Белозерцев.

Ранее губернатор уже высказывал обеспокоенность тем, что пензенцы начали выходить из изоляции, и призывал отнестись к предпринимаемым мерам со всей серьезностью.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Больше штрафов! Плохо работаем!

Можно даже внедрить авансовую систему штрафов, с каждого жителя автоматически в начале месяца списывается 5 т.р., а потом по мере фиксации и оформления нарушений с той суммы списываются штрафы. Неиспользованная сумма может быть возвращена гражданину после окончания пандемии. По письменному заявлению, заверенному в МВД, ПФР, районной администрации и налоговой.

Гость||

Главное есть понимание того что нужно делать и как нужно делать

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Я недоволен ситуацией, не хотелось бы вводить электронные пропуска на транспортные средства, хотя мы к этому готовы. Если ситуация будет ухудшаться, я вынужден буду это сделать, как бы кто на меня ни обижался. Пока я не планирую ужесточать меры, если ситуация не будет ухудшаться», - заявил Иван Белозерцев.
7 мая на ярмарку специально получается заманивают, чтоб штраф выписать?

Гость||

Гость писал(a):

Главное есть понимание того что нужно делать и как нужно делать
Вы не забывайте про коварство Америки.

Гость||

Ниче не понимаю... Людей на работу выпускают, дачные автобусы пускают и следом же - ай ай ай, как вас много! Какие то двойные стандарты.

Гость||

Полное отсутствие логического мышления... открывать всё больше сфер деятельности для работы и жаловаться, что народу на улицах больше стало... одних бордюроукладчиков вон сколько)

Гость||

А что, у нас все еще идет изоляция? Пошел за хлебушком, словно бы обычный день. Куча детей играет, пешеходов полным полно, пробки на дорогах. В магазине народ толпами, в масках человек 5 видел всего.Народ давно уже из домов вышел.

Гость||

Гость писал(a):

«Я недоволен ситуацией, не хотелось бы вводить электронные пропуска на транспортные средства, хотя мы к этому готовы. Если ситуация будет ухудшаться, я вынужден буду это сделать, как бы кто на меня ни обижался. Пока я не планирую ужесточать меры, если ситуация не будет ухудшаться», - заявил Иван Белозерцев.
Через неделю Путэн уж карантин собирается снимать, а наш губер пропусками грозит...

Гость||

что сделано по мимо кара.а ничего........

Гость||

В Заречном автобусы дачные не разрешили. Только личным транспортом на участки. Без парикмахерских можно обойтись.

Гость||

В Псковской области помимо масочного ещё и перчаточный режим вводят. А если жара за +30 будет... Такое ощущение что главы регионов сейчас в состоянии грогги - не знают что им делать из крайности в крайность бросаются.

Гость||

Гость писал(a):

7 мая на ярмарку специально получается заманивают,
Ты задрал своей ярмаркой и крематорием. Начинай пить лекарства уже, видимо снова тебе голоса в голове покоя не дают.

Гость||

Гость писал(a):

Через неделю Путэн уж карантин собирается снимать, а наш губер пропусками грозит...
А мож не собирается, для нас с вами и по просьбе трудящихся до 1 июня продлит? НЕ?

Гость||

Однозначно, продлят до июня.

Гость||

Гость писал(a):

Ты задрал своей ярмаркой
А что не так с ярмаркой, огромное скопление людей..зачем они там. Теперь всегда полиции или кто из администрации спросит почему не дома. надо говорить или на ярмарку иду или на дачу еду, пусть только скажут что, сами разрешили. по сути сняли самоизоляцию.Правда почему-то удивляются откуда столько людей на улицах

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Имя: Гость
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