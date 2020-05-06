Губернатор высказался об ужесточении санкций за нарушение самоизоляции

В среду, 6 мая, на пресс-конференции в областном правительстве губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос о том, не планируется ли ужесточить режим самоизоляции или ввести новые меры ответственности за его нарушение.
Глава региона отметил, что по сравнению с соседними субъектами в Пензенской области индекс самоизоляции в целом удовлетворительный. Тем не менее на улице большое количество людей и автомобилей.
«Я недоволен ситуацией, не хотелось бы вводить электронные пропуска на транспортные средства, хотя мы к этому готовы. Если ситуация будет ухудшаться, я вынужден буду это сделать, как бы кто на меня ни обижался. Пока я не планирую ужесточать меры, если ситуация не будет ухудшаться», - заявил Иван Белозерцев.
Ранее губернатор уже высказывал обеспокоенность тем, что пензенцы начали выходить из изоляции, и призывал отнестись к предпринимаемым мерам со всей серьезностью.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Больше штрафов! Плохо работаем!
Можно даже внедрить авансовую систему штрафов, с каждого жителя автоматически в начале месяца списывается 5 т.р., а потом по мере фиксации и оформления нарушений с той суммы списываются штрафы. Неиспользованная сумма может быть возвращена гражданину после окончания пандемии. По письменному заявлению, заверенному в МВД, ПФР, районной администрации и налоговой.