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Общество

Автором призыва уничтожать больных коронавирусом занялась ФСБ

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Пользователь одной из пензенских групп в социальной сети «ВКонтакте» нарушил закон. Это выяснила прокуратура при мониторинге Всемирной паутины.

В комментарии к новости о количестве заболевших коронавирусом его автор призвал к физическому уничтожению зараженных.

Это побудительное высказывание было признано экстремистским. Генеральная прокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к данной информации, а в случае переноса материала на другие интернет-ресурсы закрыть доступ и к ним.

По материалам проверки УФСБ России по Пензенской области возбудило уголовное дело по факту публичных призывов к экстремистской деятельности с использованием интернета, сообщила старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.

Расследование находится на контроле прокуратуры области.

Это не первый случай, когда пензенцам приходится нести ответственность за свои высказывания в интернете. 31-летний житель региона призвал уничтожать нарушителей карантина по коронавирусной инфекции. За это Пензенский районный суд оштрафовал его на 10 000 рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Щас ради палок, звездочек и лычек любого за язык притянуть могут. Закон - что дышло.

Гость||

Нормально, мозгов у чела нет - думал в сети он инкогнито

Гость||

уничтожать никого Нельзя! человек должен прожить столько, сколько ему Отмеряно! и никто Не вправе лишать человека жизни!!!

Гость||

Конечно это не правильно уничтожать, но когда кто то больной с карантина убежал гулять он своим действием не уничтожает людей? Ладно заразиться кто сможет выздороветь, а кто потом от этого в мир иной уйдет почему то даже убийством не считается. Как с этим быть? У нас на все смотрят как то односложно и однобоко и как всегда проблема гораздо глубже. А то так вышел с карантина и с тебя все го лишь штраф.....

Имя: Гость
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