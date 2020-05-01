Автором призыва уничтожать больных коронавирусом занялась ФСБ

01.05.2020 | 14:21

Пользователь одной из пензенских групп в социальной сети «ВКонтакте» нарушил закон. Это выяснила прокуратура при мониторинге Всемирной паутины.

В комментарии к новости о количестве заболевших коронавирусом его автор призвал к физическому уничтожению зараженных.

Это побудительное высказывание было признано экстремистским. Генеральная прокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к данной информации, а в случае переноса материала на другие интернет-ресурсы закрыть доступ и к ним.

По материалам проверки УФСБ России по Пензенской области возбудило уголовное дело по факту публичных призывов к экстремистской деятельности с использованием интернета, сообщила старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.

Расследование находится на контроле прокуратуры области.

Это не первый случай, когда пензенцам приходится нести ответственность за свои высказывания в интернете. 31-летний житель региона призвал уничтожать нарушителей карантина по коронавирусной инфекции. За это Пензенский районный суд оштрафовал его на 10 000 рублей.