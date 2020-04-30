В Пензенской области число зараженных COVID-19 превысило 400

В Пензенской области зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом. Данные на четверг, 30 апреля, обнародовал московский оперативный штаб. Общее количество заболевших - 404.
Региональный оперштаб пока не сообщил возраст заболевших, диагноз которых подтвердился за последние сутки, и географию распространения новой инфекции.
По сведениям на 29 апреля, среди зараженных было 17 несовершеннолетних: из них 15 детей от 1 месяца до 9 лет и двое 15-летних подростков.
За все время пандемии выздоровели 116 человек, 7 - умерли. Ранее сообщалось, что пятеро находятся в отделениях интенсивной терапии, трое - на ИВЛ.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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