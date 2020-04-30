Общество

В Пензенской области число зараженных COVID-19 превысило 400

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В Пензенской области зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом. Данные на четверг, 30 апреля, обнародовал московский оперативный штаб. Общее количество заболевших - 404.

Региональный оперштаб пока не сообщил возраст заболевших, диагноз которых подтвердился за последние сутки, и географию распространения новой инфекции.

По сведениям на 29 апреля, среди зараженных было 17 несовершеннолетних: из них 15 детей от 1 месяца до 9 лет и двое 15-летних подростков.

За все время пандемии выздоровели 116 человек, 7 - умерли. Ранее сообщалось, что пятеро находятся в отделениях интенсивной терапии, трое - на ИВЛ.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Почему когда грипп такой подсчёт не ведётся ?

Гость||

В морг переделать Дизель арену! Срочно!

Гость||

И никаких мер не предпринимает. Все на улице. Все на рынках, в магазинах. Стремимся к 100 в день?

Гость||

интервью с главным вирусологом страны Виталием Васильевичем Зверевым – профессором, академиком РАН, академиком РАМН, научным руководителем НИИ вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова, зав. кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского Университета. Эту информацию некоторые называют контрольным выстрелом в голову пандемии. Ну или последним гвоздём в её гроб:

80% из нас неминуемо им переболеет. Только тогда будет достигнут коллективный иммунитет.

Коронавирус – просто «ребёнок» по сравнению с другими известными вирусами.

В том числе – по смертности – она ниже, чем от многих штаммов гриппа.

Самое страшное осложнение от этой пандемии – это страх. С испуганным человеком можно делать всё что хочешь!

Ущерб от нашей паники сложно оценить, но он в разы больше, чем от самого вируса. В том числе будет много смертей.

Другие риски – это огромное число людей, которым не оказали помощь с раком, гипертонией.., сотни отложенных плановых операций, часть из которых были срочные. Нам ещё предстоит посчитать человеческие потери от них! Сидеть на карантине – значит, создавать риски для для них. И для системы здравоохранения – сейчас и в будущем.

Статистика – «что дышло». Можно по-разному её снимать и интерпретировать. От этого зависят выводы из неё и решения.

Та статистика, которую мы смотрим – это данные не по больным ковидом, а по носителям коронавируса. Заболевшие составляют только их часть, а те, что ещё заболеет – ещё меньше! Надо считать: первая цифра- количество тестов, далее – инфицированные, потом- заболевшие.

Умершие заражённые ковидом – это умершие не факт что от него. Даже не факт, что они им заболели, а не просто были переносчиками.

Как вам перспектива просидеть на «карантине» 4 года? Именно столько нужно, чтобы «пересидеть» коронавирус.

Поливка мостовых и стен дезраствором и маски на лицах прохожих – бесполезный маразм. Стена ВТБ24 на Садовом – не Стена плача, к которой все прикладываются!

Как говорит В.В.Зверев, на заседание, где вырабатывались решения по ковиду на уровне правительства, не пригласили ни его, ни других знаковых вирусологов страны

Гость||

Уважаемый И.А.Белозерцев!!!

Начните строить КРЕМАТОРИЙ. Это не первая и не последняя вспышка инфекционных заболеваний.

Гость||

пошел результат отмены автобусов и троллейбусов. кто-то будет наказан?

Гость||

Гость писал(a):

пошел результат отмены автобусов и троллейбусов. кто-то будет наказан?
Этого стоило ожидать. Сейчас пустят дачные автобусы и можно ожидать мора пенсионеров.

Гость||

Мы все умрем!

Серафима! Срочно на самолет и нарезать круги с картинкой над областью!

Гость||

Умерших от коронавируса россиян можно будет хоронить теперь только в зарытых гробах. Такие рекомендации выдвинул Роспотребнадзор для недопущения распространения инфекции. ... Ритуальные службы при захоронении людей, умерших от коронавируса, обязаны применять дезинфицирующие средства, обрабатывать общие помещения. Для обработки могил также используются спецсредства, а при опускании гроба в могилу сотрудникам рекомендуют надеть костюмы спецзащиты.

Гость||

Гость писал(a):

Этого стоило ожидать. Сейчас пустят дачные автобусы и можно ожидать мора пенсионеров.
Сиди дома, бойся. Не выходи вплоть до 31.12. а там помотришь. Гречей запасись, туалет.бумагой и солью.

Гость||

Гость писал(a):

Серафима! Срочно на самолет и нарезать круги с картинкой над областью!
Так с этого все и началось. До облета ситуация была практически спокойная.

Гость||

Гость писал(a):

пошел результат отмены автобусов и троллейбусов. кто-то будет наказан?
Ни кто, так и будем ездить в дурных маршрутках, потому что для кого то деньги важнее нашего здоровья.

Гость||

Гость писал(a):

Начните строить КРЕМАТОРИЙ.
Гость писал(a):
Начните строить КРЕМАТОРИЙ.
У тебя новая тема после беременности и ворот в Заречный?

Гость||

По поводу смертности как от гриппа - ложб. От ковида смертность в десятки раз выше

Гость||

Гость писал(a):

Гость|30.04.2020 10:50|

Уважаемый И.А.Белозерцев!!!

Начните строить КРЕМАТОРИЙ. Это не первая и не последняя вспышка инфекционных заболеваний.

Куды торопися7

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Имя: Гость
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