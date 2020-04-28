В Пензе рассказали о великой летчице Валентине Гризодубовой

28.04.2020 | 19:36

Ровно 27 лет назад в небеса навсегда унеслась великая летчица Валентина Гризодубова. В 2018 году в Пензе в ее честь торжественно был открыт памятник, второй в России после Москвы.

Первая женщина - Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, мировая рекордсменка по разным видам полетов, которая внесла огромный вклад в развитие отечественной авиации.

«Она спасла Сергея Павловича Королева с Колымы, когда он там находился в 1939 году, сидел по 58-й статье. Тем, что у нас появился главный конструктор космических кораблей, мы все обязаны Гризодубовой», - отметил председатель комиссии по увековечиванию имени В. Гризодубовой Мстислав Листов.

Возможно, она не стала бы той, кем знает ее весь мир, если бы не сурское небо. Именно в нем у советской девушки выросли крылья.

Летом 1928 года народный комиссар промышленности Советского Союза Серго Орджоникидзе направил Валентину Гризодубову в Пензу, где открылась первая в СССР школа летчиков гражданской авиации. 20-летняя девушка проучилась в городе на Суре два года и всегда считала его своей второй родиной.

В годы Великой Отечественной Гризодубова командовала авиационным полком, после войны участвовала в разработке новых приборов для нужд гражданского самолетостроения.

Валентина Степановна снова побывала в городе на Суре в 1965 году, тогда он отмечал свое 300-летие. На торжественной церемонии Гризодубовой было присвоено звание «Почетный гражданин города Пензы». После этого о героической летчице стали постепенно забывать.

«В городе была когда-то улица Гризодубовой. При строительстве города она исчезла с карты. Когда-то была маленькая школа, которая, по воспоминаниям старожилов, тоже носила ее имя. Такой школы тоже сейчас нет», - рассказал житель Пензы Игорь Фролов.

Скончалась Валентина Степановна Гризодубова 28 апреля 1993 года в возрасте 82 лет. Она похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.