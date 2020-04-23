В Пензе из больницы выписали мать с ребенком, перенесших COVID-19

23.04.2020 | 13:42

В регионе увеличилось количество выздоровевших пациентов, которым ранее был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция». В четверг, 23 апреля, из больницы выписали 9-летнего ребенка и его 33-летнюю мать.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, анализы обоих дали отрицательный результат. Таким образом, в настоящий момент опасную болезнь побороли 15 жителей региона, скончались - 5.

О госпитализации женщины с ребенком, зараженных коронавирусом, стало известно 10 апреля. После этого COVID-19 выявили еще у семи детей. Из них троим - 1 год, двум - 4, остальным - 1 месяц и 5 лет.

По данным на 23 апреля, в Пензенской области зафиксировано 211 случаев коронавирусной инфекции. Двое больных нуждаются в ИВЛ. У большей части пациентов COVID-19 проходит в нетяжелой форме.