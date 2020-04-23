Общество

В Пензе из больницы выписали мать с ребенком, перенесших COVID-19

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В регионе увеличилось количество выздоровевших пациентов, которым ранее был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция». В четверг, 23 апреля, из больницы выписали 9-летнего ребенка и его 33-летнюю мать.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, анализы обоих дали отрицательный результат. Таким образом, в настоящий момент опасную болезнь побороли 15 жителей региона, скончались - 5.

О госпитализации женщины с ребенком, зараженных коронавирусом, стало известно 10 апреля. После этого COVID-19 выявили еще у семи детей. Из них троим - 1 год, двум - 4, остальным - 1 месяц и 5 лет.

По данным на 23 апреля, в Пензенской области зафиксировано 211 случаев коронавирусной инфекции. Двое больных нуждаются в ИВЛ. У большей части пациентов COVID-19 проходит в нетяжелой форме.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

У скончавшихся какие хронические заболевания были?

Гость||

Ура вот он свет в конце тоннеля

Гость||

Фейк новости! Опубликовывайте эпикризы и заключения лабораторий... На коронавирус. А пока это Фейки!!!!!

Гость||

А ключи от квартиры где деньги лежат тебе не надо? Это персональные данные которые не подлежат огласки. Даже родным запрещено говорить если больной умер от СПИДа.

Гость||

а на сайте стопкоронавирус по-прежнему 6 выписанных и 5 умерших. Кто врет?

Гость||

14.06, после 40 лет у большинства уже есть хронические заболевания, с которыми можно ещё лет 30 прожить.И дети есть с иммунодефицитом, и их немало.

Гость||

Проинформируйте уже сайт стопкоронавирус что не 6 и 15!!!

Гость||

Из 20 одна треть умерла.

Гость||

А вам не кажется странным, что первые заболевшие лечились полтора месяца, а эти "заболевшие" всего пару недель? А был ли вирус хочется спросить?

Имя: Гость
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