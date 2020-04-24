Из-за процедурных тонкостей пензенцы оформляют пособия лично

24.04.2020 | 18:00

Привычка сильнее страха заразиться коронавирусом: несмотря на режим самоизоляции, пензенцы пытаются лично посещать некоторые ведомства.

«Когда приехала, здесь была огромная очередь. Половина уже ушли, потому что стоять никто не хочет. Я стою 40 минут, уже замерзла. Людей масса, многие без масок, и хоть велели близко к людям не подходить, тут так не получается», - рассказала жительница Пензы.

Другую женщину в центр занятости привела необходимость, точнее ее вынудили это сделать - яркий пример бюрократии.

«Сама лично звонила в отдел субсидий, просила оформить онлайн. «Нет синей печати!» Ну вот - идем за синей печатью. При таком-то столпотворении», - отметила она.

Постановлением правительства страны утвержден временный порядок предоставления государственных услуг. Что касается службы занятости, то граждане могут зарегистрироваться на сайте trudvsem.ru, где размещен образец формы заявления для желающих встать на биржу труда.

«Можно все сделать не выходя из дома. Сейчас, к сожалению, сложилась такая ситуация, что люди приходят лично сдать документы. Они не верят, что эти документы у них все будут приняты в электронном виде», - пояснил директор ГКУ «Центр занятости населения г. Пензы» Владимир Попков.

Потом, согласно действующему трудовому законодательству, на 10-й день гражданину присваивается статус безработного.

На выплату максимального пособия в 12 130 рублей, что соответствует МРОТ, могут рассчитывать только те, кто потерял работу после 1 марта 2020 года.