В Пензе перевозчиков оштрафуют за картельный сговор

23.04.2020 | 18:46

Компании, занимающиеся пассажирскими перевозками в Пензе, нарушили антимонопольное законодательство. К такому выводу пришли сотрудники регионального управления ФАС по итогам проведенной проверки.

«Летом 2019 года в пензенское УФАС России поступила информация из прокуратуры области, администрации г. Пензы и средств массовой информации, и заявления граждан. Компании, осуществляющие перевозки автобусами большой и малой вместимости, единовременно приняли решение о повышении цен на оказываемые услуги», - рассказали в пресс-службе УФАС.

Сотрудники антимонопольной службы провели внеплановые выездные проверки и установили, что перевозчики действовали единообразно и синхронно. А это свидетельствовало о наличии картельного соглашения.

В результате действия ООО «Меркурий», ООО «Корпорация «Дилижанс», ООО «Компания «Дилижанс» и ООО «Транспортная компания «Дилижанс», ООО «Меркурий-авто-6», ООО «Автокомбинат» и одного из индивидуальных предпринимателей признали нарушением Федерального закона «О защите конкуренции».

«Перевозчики будут привлечены к административной ответственности», - подчеркнули в УФАС.

В соответствии с законодательством, нарушителям грозят штрафы: для должностных лиц - от 40 до 50 тыс. руб., а для юридических - от 0,03 до 0,15% от суммы выручки, но не менее 100 тыс. руб.