Общество

В Пензе перевозчиков оштрафуют за картельный сговор

Печать

Компании, занимающиеся пассажирскими перевозками в Пензе, нарушили антимонопольное законодательство. К такому выводу пришли сотрудники регионального управления ФАС по итогам проведенной проверки.

«Летом 2019 года в пензенское УФАС России поступила информация из прокуратуры области, администрации г. Пензы и средств массовой информации, и заявления граждан. Компании, осуществляющие перевозки автобусами большой и малой вместимости, единовременно приняли решение о повышении цен на оказываемые услуги», - рассказали в пресс-службе УФАС.

Сотрудники антимонопольной службы провели внеплановые выездные проверки и установили, что перевозчики действовали единообразно и синхронно. А это свидетельствовало о наличии картельного соглашения.

В результате действия ООО «Меркурий», ООО «Корпорация «Дилижанс», ООО «Компания «Дилижанс» и ООО «Транспортная компания «Дилижанс», ООО «Меркурий-авто-6», ООО «Автокомбинат» и одного из индивидуальных предпринимателей признали нарушением Федерального закона «О защите конкуренции».

«Перевозчики будут привлечены к административной ответственности», - подчеркнули в УФАС.

В соответствии с законодательством, нарушителям грозят штрафы: для должностных лиц - от 40 до 50 тыс. руб., а для юридических - от 0,03 до 0,15% от суммы выручки, но не менее 100 тыс. руб.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Они эти штрафы закладывали в повышение тарифа,грабя жителей города???

Гость||

Лицензии надо лишать. А эти штрафы для них сущие копейки.

Гость||

Дайте им лет по пять крытого .

Гость||

А что будет с тарифами? Васька слушает и ест?

Гость||

Естественно понижать стоимость проезда хотя бы на рубля 2 никто не собирался.... Вобще насрать сговор у вас или нет,проезд дорогой для наших жителей, а в ближайшее время может сильно ударить по карману безработных.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте