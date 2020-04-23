В оперштабе озвучили количество пациентов, подключенных к ИВЛ

23.04.2020 | 16:36

В четверг, 23 апреля, в региональном оперативном штабе уточнили число пациентов с коронавирусной инфекцией, нуждающихся в искусственной вентиляции легких.

Таковых на данный момент 4. Это больные пенсионного возраста. Их состояние медики оценивают как тяжелое.

К 23 апреля количество заразившихся новой вирусной инфекцией жителей региона составило 211. За минувшие сутки тесты подтвердились у 15 человек. Возраст новых больных - от 21 года до 83 лет. В числе пациентов - годовалый ребенок.

«География: Пенза, Каменка, село Лопатки (Бессоновский район), село Поим (Белинский район), село Дигилевка (Городищенский район), село Невежкино (Белинский район)», - уточнили в оперштабе.