Общество

В оперштабе озвучили количество пациентов, подключенных к ИВЛ

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В четверг, 23 апреля, в региональном оперативном штабе уточнили число пациентов с коронавирусной инфекцией, нуждающихся в искусственной вентиляции легких.

Таковых на данный момент 4. Это больные пенсионного возраста. Их состояние медики оценивают как тяжелое.

К 23 апреля количество заразившихся новой вирусной инфекцией жителей региона составило 211. За минувшие сутки тесты подтвердились у 15 человек. Возраст новых больных - от 21 года до 83 лет. В числе пациентов - годовалый ребенок.

«География: Пенза, Каменка, село Лопатки (Бессоновский район), село Поим (Белинский район), село Дигилевка (Городищенский район), село Невежкино (Белинский район)», - уточнили в оперштабе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Почему нет фото документов с диагнозом коронавирус у этих на ИВЛ? Это фейк очередной!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

4. Это больные пенсионного возраста.
имеют ли они сопутствующие заболевания?

Гость||

Придурок, ты много людей после 40 лет знаешь без «сопутствующих заболеваний»?

Гость||

Это нам сказали что эвл нам не нужны! Что их закупать, деньги тратить! Лучше на бардюры, а народ и так передохнет...

Гость||

Было бы меньше заражения если бы всех подряд не клали в одну палату. А то в палате один с короной а девять нет, через неделю у всех корона.

Гость||

Оперштаб за свою деятельности надбавочки поди получает?)

Гость||

Сколько больных гриппом и пневмонией без этого "вируса"?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|23.04.2020 16:59|

Придурок, ты много людей после 40 лет знаешь

для тебя умнейший достаточно много, даже таких которые окромя стоматолога и не посещали

Гость||

А у них на лбу написано с чем они. Без температуры или с маленькой в больницу не кладут, всё это выдумки балтунов! А в больницах нет одиночных палат. Только на 3 и больше мест. А куда полторы тысячи расписать по одному в палату. Ну и анализы у нас делаются больше 3 дней, потому что быстрее не успевают. Ну и что с этим делать? Многие в чатах предлагают врачей наказывать! Так их и так не осталось. Половину оптимизировали, четверть поувольнялась от такой работы, а которым бежать было некуда с корновирусом слегли. Больницы строить, так у нас не получится так быстро как у китайцев, да и на бардюры большая часть денег уйдёт...

Гость||

Гость писал(a):

Это больные пенсионного возраста.

имеют ли они сопутствующие заболевания?

нет,эти 70-80 летние пациенты не имеют хронических заболеваний.только корона.

Имя: Гость
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