Общество

Срок окончания эпидемии в регионе зависит от сознательности граждан

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Плюс 15 новых случаев - по данным оперативного штаба на 23 апреля, теперь в регионе 211 человек с коронавирусной инфекцией. Заболели не только жители областного центра, пациенты с подтвержденной инфекцией есть в Каменке, а также в селах Бессоновского, Городищенского и Белинского районов. Среди заразившихся - один годовалый ребенок, возраст остальных - от 21 года до 83 лет.

Главный внештатный терапевт областного минздрава считает: сроки окончания буйства коронавируса во многом зависят от того, как пензенцы соблюдают режим самоизоляции.

«Это не закончится до тех пор, пока население не осознает! Все в наших силах, и мне хочется, чтобы все услышали: каждый способен приложить максимум усилий и спасти все население региона, только оборвав цепочку даже элементарных контактов», - подчеркнула Елена Власова.

Сейчас темп появления новых больных в России несколько снизился. Специалисты обращают внимание на один факт: едва ли не половина выявленных инфицированных не имели клинических проявлений болезни.

Главный врач областного центра спецвидов медицинской помощи уверен, что таких все равно нужно изолировать. Они сами не болеют, но заражают других.

«Мы говорим о том, что бессимптомная - это начальная стадия заболевания. Она может перейти в легкую респираторную, есть и случаи простого выздоровления - это те, кто перенес инфекцию в легкой степени. И они в конце концов перестают выделять этот вирус», - обосновал Сергей Рыбалкин.

На данный момент под наблюдением медиков находится 2 585 жителей, снято с учета 6 628. На наличие коронавируса обследовано более 21,5 тысячи человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Какой эпидемии? Ну вы хоть узнайте , что такое эпидемия!!! Нет у нас её!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Главный врач областного центра спецвидов медицинской помощи уверен, что таких все равно нужно изолировать. Они сами не болеют, но заражают других.
Понятно им сейчас деньги дают, они просто так чтоли продлить хотят!

Гость||

Главный врач областного центра - местный "Сдрасте я грачь, местный врач. Т.е. Врач местный ДРАЧЬ"

Старый Пенс (гость)||

В прошлые гриппизны инстинктивно отсиживался дома и как-то всё проносило мимо. Но раз подзалетел, именно на корону, пять дней не мог голову поднять от подушки. Однако вылечился.

Гость||

Как в Кремле скажут так и снимут. Хорош нести чушь Елена Власова. Когда тебе Лена прикажут так и обьявишь, что режим снимаем.

Гость||

Гость писал(a):

Как в Кремле скажут так и снимут. Хорош нести чушь Елена Власова. Когда тебе Лена прикажут так и обьявишь, что режим снимаем.
Когда все затраты отмоют на электронные пропуска!!!!

Гость||

Рыбалкин всю жизнь ЗПП лечил т. Е. Низ человека. А коронавирус это верх человека. Чо они там лечат не понятно. Это все равно что а зубному прийти рожать.

Гость||

Главный внештатный терапевт Елена Власова. Мы тоже все вне штатные. Не в США живём

Гость||

Из врачей дураков не делайте, хватит им задавать вопросы на которые они сами не знают ответ.

Прально пишут Кремль скажет тады и снимут режим.

Закашмаренные уже поняли, что их круто обманули. Давай лучше на гармоне меха растяним.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

пока население не осознает! Все в наших силах,
penzainform.ru писал(a):
Они сами не болеют, но заражают других.
А поэтому в таком случае властям надо объявлять чс карантин и заканчивать этот сброд и шатание хотя бы на 2 недели.

Гость||

Главными врачами по другому и не ставят! У нас видимо всё медицинское начальство это венерологи!

Гость||

Гость писал(a):

Из врачей дураков не делайте, хватит им задавать вопросы на которые они сами не знают ответ.
Вот и не стоит из них делать героев, если они тем более по своему функционалу не знают ответ! Все работают в аврале! Давайте всем доплаты!

Гость||

Когда согласитесь на чипирование-вакцинацию, тогда и отменят самоизоляцию

Гость||

Надо же, про сознательность вспомнили, денег не спрашивай, что положены при карантине-изоляции, но будь сознательным. Баранкин, будь человеком!

Гость||

Мы осознали царь батюшка! Не вели чипировать вели слово молить.

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Имя: Гость
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