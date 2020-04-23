Срок окончания эпидемии в регионе зависит от сознательности граждан

23.04.2020 | 18:04

Плюс 15 новых случаев - по данным оперативного штаба на 23 апреля, теперь в регионе 211 человек с коронавирусной инфекцией. Заболели не только жители областного центра, пациенты с подтвержденной инфекцией есть в Каменке, а также в селах Бессоновского, Городищенского и Белинского районов. Среди заразившихся - один годовалый ребенок, возраст остальных - от 21 года до 83 лет.

Главный внештатный терапевт областного минздрава считает: сроки окончания буйства коронавируса во многом зависят от того, как пензенцы соблюдают режим самоизоляции.

«Это не закончится до тех пор, пока население не осознает! Все в наших силах, и мне хочется, чтобы все услышали: каждый способен приложить максимум усилий и спасти все население региона, только оборвав цепочку даже элементарных контактов», - подчеркнула Елена Власова.

Сейчас темп появления новых больных в России несколько снизился. Специалисты обращают внимание на один факт: едва ли не половина выявленных инфицированных не имели клинических проявлений болезни.

Главный врач областного центра спецвидов медицинской помощи уверен, что таких все равно нужно изолировать. Они сами не болеют, но заражают других.

«Мы говорим о том, что бессимптомная - это начальная стадия заболевания. Она может перейти в легкую респираторную, есть и случаи простого выздоровления - это те, кто перенес инфекцию в легкой степени. И они в конце концов перестают выделять этот вирус», - обосновал Сергей Рыбалкин.

На данный момент под наблюдением медиков находится 2 585 жителей, снято с учета 6 628. На наличие коронавируса обследовано более 21,5 тысячи человек.