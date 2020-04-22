В Заречном коронавирус подтвердился еще у двух человек

22.04.2020 | 13:21

В среду, 22 апреля, в Заречном подтвердились новые случаи заражения коронавирусом. За прошедшие сутки зарегистрировали еще двух больных. Теперь общее количество пациентов из закрытого города - семь.

«Вылечившихся - 0; число граждан, размещенных на карантин, в специально оборудованных организациях, - 0; число граждан, находящихся под медицинским наблюдением, - 35; число снятых с медицинского наблюдения в связи с истечением срока самоизоляции - 340; умерших - 1», - сообщается на официальном сайте администрации Заречного.

22 апреля в Пензенской области зафиксировали 16 случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных жителей региона составило 196. Возраст новых пациентов - от 19 до 83 лет.

География распространения: Пенза, село Явлейка Кузнецкого района, Заречный, поселок Чаадаевка Городищенского района, Кузнецк, город Белинский, Лопатино, село Сосновка Бессоновского района, село Генеральщино Лопатинского района.

Под наблюдением медиков сейчас находятся 2 585 человек, сняты с него 6 628. Из числа остающихся под наблюдением: 2 444 - жители Пензы и области, контактировавшие с заболевшими, и лица, имеющие подозрение на коронавирусную инфекцию; 141 - лица, прибывшие из зарубежных поездок.