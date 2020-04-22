Общество

В Шемышейском районе бюджетника заставляли выйти из изоляции

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В Пензенской области бюджетное учреждение уличили в попытке нарушить трудовые права работника.

По словам старшего помощника регионального прокурора Светланы Артамоновой, на горячую линию по вопросам защиты прав граждан и хозяйствующих субъектов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции поступило обращение жителя Шемышейского района.

Мужчина, работающий в местном комплексном центре социального обслуживания населения, страдает от хронического заболевания. В соответствии с постановлением губернатора его недуг требует соблюдения режима самоизоляции.

Однако, когда гражданин не вышел на службу, ему попытались поставить прогул и заставить его прийти на рабочее место. За защитой своих прав он обратился в прокуратуру.

«Работодатель предостережен о недопустимости нарушений законодательства. Права работника восстановлены», - резюмировала Светлана Артамонова.

В перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции во время пандемии коронавируса, включены инсулинозависимый сахарный диабет, болезни органов дыхания (в том числе ХОБЛ и астма), нарушения легочного кровообращения и другие. Кроме того, из дома запрещено выходить людям с трансплантированными органами или тканями, а также онкобольным.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

В криминальных новостях постоянно Заречный и Шемышейка. Они как побратимы и у них соревнование?

Гость||

По кругу Пензинформ ходит, по всей области. То заладит про Лунино и Кузнецк, и неделю не отпускает, потом за другую пару берется. Наверно, новости из местных газет перепечатывает. На неделю новостей и хватает.

Гость||

Глупый осел скоро останется без работы, и судя по ситуации навсегда.

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