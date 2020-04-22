В Шемышейском районе бюджетника заставляли выйти из изоляции

22.04.2020 | 09:00

В Пензенской области бюджетное учреждение уличили в попытке нарушить трудовые права работника.

По словам старшего помощника регионального прокурора Светланы Артамоновой, на горячую линию по вопросам защиты прав граждан и хозяйствующих субъектов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции поступило обращение жителя Шемышейского района.

Мужчина, работающий в местном комплексном центре социального обслуживания населения, страдает от хронического заболевания. В соответствии с постановлением губернатора его недуг требует соблюдения режима самоизоляции.

Однако, когда гражданин не вышел на службу, ему попытались поставить прогул и заставить его прийти на рабочее место. За защитой своих прав он обратился в прокуратуру.

«Работодатель предостережен о недопустимости нарушений законодательства. Права работника восстановлены», - резюмировала Светлана Артамонова.

В перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции во время пандемии коронавируса, включены инсулинозависимый сахарный диабет, болезни органов дыхания (в том числе ХОБЛ и астма), нарушения легочного кровообращения и другие. Кроме того, из дома запрещено выходить людям с трансплантированными органами или тканями, а также онкобольным.