Общество

У приехавшего в Забайкалье из Пензы мужчины подозревают COVID-19

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В Забайкалье у семьи из трех человек, глава которой недавно вернулся из Пензы, подозревают коронавирус.

Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил ряд местных СМИ со ссылкой на сведения, опубликованные в Telegram-канале регионального ситуационного штаба по коронавирусу.

«Результаты анализов самого мужчины также ожидаются в ближайшее время. Всего под подозрением находятся 10 человек, подтвержденных случаев - 14», - цитирует официальную информацию портал zab.ru.

В Пензенской области на 14 апреля зарегистрировано 84 инфицированных. Под наблюдением находится 2 631 человек, 5 248 с наблюдения сняли.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

на все воля божья

Гость||

Мы тоже За бакальем сейчас, наливай Валера

Гость||

в деревню Бараново орловской области его надо был отправить!

Гость||

чего раньше времени писать? к чему?

Гость||

Шляться меньше надо.надо дома сидеть.

Имя: Гость
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