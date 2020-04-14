У приехавшего в Забайкалье из Пензы мужчины подозревают COVID-19

В Забайкалье у семьи из трех человек, глава которой недавно вернулся из Пензы, подозревают коронавирус.
Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил ряд местных СМИ со ссылкой на сведения, опубликованные в Telegram-канале регионального ситуационного штаба по коронавирусу.
«Результаты анализов самого мужчины также ожидаются в ближайшее время. Всего под подозрением находятся 10 человек, подтвержденных случаев - 14», - цитирует официальную информацию портал zab.ru.
В Пензенской области на 14 апреля зарегистрировано 84 инфицированных. Под наблюдением находится 2 631 человек, 5 248 с наблюдения сняли.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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