У приехавшего в Забайкалье из Пензы мужчины подозревают COVID-19

14.04.2020 | 12:18

В Забайкалье у семьи из трех человек, глава которой недавно вернулся из Пензы, подозревают коронавирус.

Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил ряд местных СМИ со ссылкой на сведения, опубликованные в Telegram-канале регионального ситуационного штаба по коронавирусу.

«Результаты анализов самого мужчины также ожидаются в ближайшее время. Всего под подозрением находятся 10 человек, подтвержденных случаев - 14», - цитирует официальную информацию портал zab.ru.

В Пензенской области на 14 апреля зарегистрировано 84 инфицированных. Под наблюдением находится 2 631 человек, 5 248 с наблюдения сняли.