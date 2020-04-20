Коронавирус: Области выделили 304 млн на оснащение больниц

20.04.2020 | 09:30

Пензенской области выделены средства на оснащение медицинских организаций для помощи больным с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале кабмина, Пензенская область получит из резервного фонда Правительства РФ 304 млн 600 тыс. рублей. Общая сумма средств, распределенных между всеми субъектами страны, превышает 33,4 млрд.

Деньги будут направлены на оснащение больниц дополнительным коечным фондом и системами централизованного снабжения кислородом, а также на обеспечение врачей и других медицинских работников средствами индивидуальной защиты.

В настоящее время для приема больных с коронавирусной инфекцией предназначены четыре больницы в Пензе. В областной больнице им. Бурденко лежат пациенты в тяжелом состоянии (с пневмонией), в центре спецвидов медицинской помощи - в состоянии средней тяжести, в больнице № 4 - с легкой формой (ОРВИ). В больнице имени Филатова развернуты койки для детей.

Еще два лечебных учреждения приводятся в режим готовности.

«Это госпиталь для ветеранов войн и железнодорожная больница. Предполагается, что пока они будут оказывать помощь больным, у которых коронавирус не подтвержден», - сообщили ранее в пресс-службе правительства Пензенской области.