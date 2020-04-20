Общество

Коронавирус: Области выделили 304 млн на оснащение больниц

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Пензенской области выделены средства на оснащение медицинских организаций для помощи больным с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале кабмина, Пензенская область получит из резервного фонда Правительства РФ 304 млн 600 тыс. рублей. Общая сумма средств, распределенных между всеми субъектами страны, превышает 33,4 млрд.

Деньги будут направлены на оснащение больниц дополнительным коечным фондом и системами централизованного снабжения кислородом, а также на обеспечение врачей и других медицинских работников средствами индивидуальной защиты.

В настоящее время для приема больных с коронавирусной инфекцией предназначены четыре больницы в Пензе. В областной больнице им. Бурденко лежат пациенты в тяжелом состоянии (с пневмонией), в центре спецвидов медицинской помощи - в состоянии средней тяжести, в больнице № 4 - с легкой формой (ОРВИ). В больнице имени Филатова развернуты койки для детей.

Еще два лечебных учреждения приводятся в режим готовности.

«Это госпиталь для ветеранов войн и железнодорожная больница. Предполагается, что пока они будут оказывать помощь больным, у которых коронавирус не подтвержден», - сообщили ранее в пресс-службе правительства Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Теперь заживём как Москвичи. Всё у нас будет и нам за это ничего не будет.

Гость||

так вот в чем основная цель этой истерии с "вирусом".

Попилить побольше бабла.

На одного больного из бюджета выделяется 225тысяч рублей.

И многим выгодно, чтобы "больных" было как можно больше!

Гость||

не давно всё разворовали теперь всё с начало страна жуликов и воров а население страдает.

Гость||

Ну, посмотрим, как оснастят. А ещё очень интересно почему в поликлиниках не принимают плановых больных и нельзя сдать анализы, ту же кровь? На Баумана в поликлинике приёма нет,ответили только если экстренный случай. Вот такой был ответ в регистратуре.

Гость||

делать ничего не будут, но зато миллионеров у нас прибавится.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенская область получит из резервного фонда Правительства РФ 304 млн 600 тыс. рублей.
Вот интересно-сколько украдут из этой суммы?

Гость||

Ну может хоть крематорий посроят, для улучшения санэпид обстановки...

Гость||

Гость писал(a):

Ну может хоть крематорий посроят, для улучшения санэпид обстановки...
парочку новых храмиков при больнице построят!

Гость||

Началось. Деньги не выделяют - плохо. Выделили - опять плохо. Когда ж вы заткнётесь то? Чего вам надо?

Гость||

Воды в кулерах поставьте в палаты в больнице КИМ,а то предлагают записывать таблетки из под крана который находится в туалете .И боксы для таблеток не забудьте приобрести.Мед.сестра кладут в ладонь больным или на пыльные тумбочки

Гость||

Гость|20.04.2020 10:22|

Началось. Деньги не выделяют - плохо. Выделили - опять плохо. Когда ж вы заткнётесь то? Чего вам надо?

сколько своруют ?

Гость||

Гость писал(a):

Ну может хоть крематорий посроят, для улучшения санэпид обстановки...

парочку новых храмиков при больнице построят!

Храмики не катят,после облёта на самолёте количество больных резко увеличилось.

Гость||

Гость писал(a):

А ещё очень интересно почему в поликлиниках не принимают плановых больных и нельзя сдать анализы, ту же кровь?
От скуки в бункере чего только не придумаешь... Можно решиться и сценарий Италии повторить. Пусть все плановые по домам сидят и мрут от обострения своих заболеваний... А потом, их смерть на корону списать (как, например, в 2011 году, практически всем умершим, в графе причина смерти, писали "атеросклероз сосудов"...). Тем самым можно двух зайчиков пристрелить - снизить нагрузку на пенсионный фонд и получить гранты от фонда Билла Гейтса (от ВОЗ) на борьбу со страшным вирусом.

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