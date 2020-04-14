В Пензенской области наблюдаются 882 человека, прибывших из-за границы

14.04.2020 | 11:09

Во вторник, 14 апреля, оперативный штаб Пензенской области подтвердил, что новых случаев коронавируса в регионе нет. Инфицированных по-прежнему 84.

В настоящее время под наблюдением находится 2 631 человек, 5 248 с наблюдения сняли.

«Из числа остающихся под наблюдением: 882 - лица, прибывшие из зарубежных поездок; 1 749 - жители Пензы и области, контактировавшие с заболевшими из числа прибывших, имеющих подозрение на коронавирусную инфекцию», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

В вирусологической лаборатории обследовали 9 358 человек (провели 9 948 исследований), в лабораториях лечебной сети - 2 927 (3 340 исследований).